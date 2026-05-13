La combinación de sal con bicarbonato se transformó en uno de los trucos caseros más utilizados para la limpieza de la cocina. Su popularidad creció porque utiliza ingredientes fáciles de conseguir y porque muchas personas aseguran que ayuda a remover suciedad difícil sin recurrir a productos más agresivos. Este método suele aplicarse especialmente sobre hornallas, bandejas y superficies con grasa muy pegada, donde los restos de comida y aceite pueden acumularse con el uso diario. La mezcla se utiliza como una pasta abrasiva suave que ayuda a desprender restos de grasa y suciedad adherida. El bicarbonato es conocido por su capacidad para colaborar en la limpieza y neutralizar olores, mientras que la sal aporta textura para facilitar el fregado de las superficies. Por eso, muchas personas la usan en zonas donde la grasa suele endurecerse con el calor, como hornallas, rejillas, sartenes o mesadas cercanas a la cocina. En algunos casos, también se emplea para limpiar recipientes metálicos o bandejas con restos pegados. Además de su practicidad, uno de los motivos por los que este truco ganó popularidad es porque permite aprovechar ingredientes que la mayoría de los hogares ya tiene disponibles. Para usar este método casero, generalmente se recomienda seguir un procedimiento simple: En superficies muy sucias, algunas personas repiten el procedimiento más de una vez para mejorar el resultado. Uno de los principales motivos por los que esta mezcla se volvió tan recomendada es que puede ayudar a simplificar tareas domésticas habituales. Además, al no depender exclusivamente de limpiadores industriales, muchas personas la consideran una opción práctica para limpiezas rápidas o cotidianas. También es valorada porque permite trabajar sobre zonas pequeñas sin necesidad de utilizar grandes cantidades de producto. Sin embargo, conviene recordar que no reemplaza limpiezas profundas cuando existe suciedad acumulada desde hace mucho tiempo o grasa extremadamente adherida. Aunque se trata de un método simple, es recomendable probar primero en una parte pequeña de la superficie, especialmente en materiales delicados o brillantes. El efecto abrasivo de la sal podría generar marcas en algunos acabados sensibles. También se aconseja evitar el uso excesivo de fuerza al frotar para no deteriorar las superficies de la cocina.