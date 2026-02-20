Un truco casero volvió a ganar popularidad entre los amantes de la limpieza. Se trata de hervir las medias, una práctica que dejará las prendas impecables, eliminará olores difíciles y matará las bacterias. Si bien otorga grandes beneficios en el lavado de la ropa, es importante saber cada cuánto hacerlo y cuáles son sus efectos. Hervir las medias no es solo una técnica de limpieza profunda, sino también un método eficaz para desinfectarlas. Al exponerlas a altas temperaturas, se logran varios efectos: Este método es especialmente útil cuando el lavado tradicional en lavarropas no alcanza. La recomendación surge principalmente de especialistas en limpieza del hogar y también de quienes buscan soluciones económicas. Hervir medias permite: Además, es una técnica accesible: solo se necesita agua, una olla y, en algunos casos, ingredientes como bicarbonato o vinagre. El procedimiento es simple, pero hay que seguir ciertos cuidados: Es importante no usar la misma olla para cocinar sin lavarla profundamente después. No es necesario hervir las medias en cada lavado. De hecho, hacerlo en exceso puede dañar ciertos tejidos. Se recomienda que para uso frecuente o deportivo, los lavados se realicen una vez cada 2 o 3 semanas, en cambio con uso normal, sería una vez al mes.