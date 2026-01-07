Hoteles de Cariló y Pinamar anticipan una mejora del 20% y congelan precios para impulsar la demanda

La máxima ocupación registrada en enero en los principales balnearios de la Costa Atlántica empezó a reflejarse en los valores de alquiler. En destinos como Cariló y Pinamar, la fuerte demanda en el mes pico del verano permitió dejar atrás la cautela con la que había arrancado la temporada. A comienzos del verano, muchos hoteles habían evaluado congelar o ajustar precios para no frenar las reservas, pero con los niveles de ocupación que muestra enero, decidieron volver a valores considerados normales para la época

Desde el sector señalan que el panorama es distinto al de años anteriores. F ebrero aparece con mayor disponibilidad, aunque sin el clima de incertidumbre inicial , y el fin de semana largo de Carnaval concentra buena parte de las consultas.

Más allá de los valores locales, según un informe de la consultora Equilibra, veranear en la Argentina es, en promedio, un 62% más caro que hacerlo en el exterior. El cálculo surge de comparar paquetes de viaje completos para enero y febrero, que incluyen transporte, alojamiento y traslados. El gasto diario dentro del país ronda los u$s 300 para dos personas, frente a unos u$s 200 en destinos fuera de la Argentina, una diferencia que incide en la decisión de muchos argentinos de veranear afuera.

Entre los destinos internacionales, Brasil y Uruguay concentran buena parte de las búsquedas de los argentinos para la temporada 2026. Según Booking, Florianópolis y Río de Janeiro encabezan el ranking de destinos fuera del país más consultados para el verano, seguidos por Búzios. En Uruguay, la demanda se concentra principalmente en Punta del Este.

Cuánto sale alquilar en la Costa Atlántica

En la Costa Atlántica, enero volvió a tensionar los precios, con Cariló al tope del ranking. En departamentos frente al mar o con servicios, una semana se ubica entre $3,3 y $4,5 millones, mientras que las casas familiares parten desde u$s 2000 la quincena. En Costa Esmeralda, una propiedad para ocho personas se alquila desde u$s 5500 en la primera quincena de enero, con mayor demanda en los barrios más cercanos al mar.

La hotelería también entró a competir con fuerza. En Avutarda Cariló, los departamentos disponibles para enero se alquilan a $250.000 por día, lo que lleva el costo semanal a $1,75 millones, con servicios de playa, pileta, sauna y gimnasio incluidos. En Bosque de Ciruelos, las tarifas parten desde $400.000 por noche en unidades boutique para hasta cuatro personas, mientras que en Club Cariló Playa los valores arrancan en $300.000 la noche para dos huéspedes.

En Pinamar, el movimiento también supera al del verano pasado. Patricio Forcada, dueño del Hotel Cumeló, explicó que la demanda de enero fue tan alta que incluso permitió ajustar precios en las pocas unidades que quedaban disponibles. “Enero lo tengo lleno”, señaló.

En febrero, la primera quincena arranca con una ocupación cercana al 70%, con reservas que se confirman más cerca de la fecha. “Mucho se va llenando sobre la marcha, a medida que el clima acompaña”, agregó. Para Carnaval, las consultas vuelven a acelerarse.

Cuánto cuesta alquilar en Brasil

Brasil volvió a quedar entre las primeras opciones de los argentinos para este verano. La oferta de alquileres es amplia y los precios, en muchos casos, resultan más convenientes que los locales. Según un informe de Booking, Florianópolis y Río de Janeiro encabezan el ranking de búsquedas para la temporada, seguidos por Búzios y Maceió.

En Florianópolis, los valores arrancan en u$s 530 por cinco noches en departamentos para una familia tipo. En playas como Canasvieiras o Ingleses, los precios rondan entre los u$s 850 y u$s 2200. En Jurerê, en cambio, las casas con pileta superan los u$s 6000.

Río de Janeiro uno de los destinos en Brasil más buscado por los argentinos Fuente: Shutterstock Shutterstock

En Río de Janeiro, los alquileres comienzan en torno a los u$s 500 por cinco noches. En zonas como São Conrado o Barra da Tijuca, las propiedades de mayor categoría superan los u$s 10.000 por cinco noches.

Búzios mantiene una ocupación alta durante enero. Los departamentos más económicos rondan los u$s 600 por cinco noches, mientras que las casas bien ubicadas, con pileta, superan los u$s 6000 en plena temporada.

Maceió aparece como una de las alternativas más accesibles. En Ponta Verde y Pajuçara, hay departamentos desde u$s 215 por cinco noches. Las opciones intermedias se ubican entre u$s 350 y u$s 800, y las casas de mayor categoría alcanzan valores cercanos a los u$s 4500.

Cuánto cuesta alquilar en Punta del Este

En Punta del Este, los alquileres de verano se mantienen en dólares y concentran la mayor presión en enero. En departamentos bien ubicados, los valores parten desde unos u$s 6000 por quincena, mientras que en propiedades con vista al mar y amenities, los precios se ubican entre u$s 15.000 y u$s 25.000.

En Manantiales, un departamento de dos dormitorios se alquila entre u$s 10.000 y u$s 16.000 por quincena, y las unidades de tres dormitorios se mueven entre u$s 16.000 y u$s 22.000.

En José Ignacio, donde predominan las casas, los valores son más altos. Las propiedades parten desde u$s 25.000 por quincena y pueden superar los u$s 80.000.

Punta del Este se llenó de argentinos en enero