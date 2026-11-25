Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central (BCRA) , inauguró el “Encuentro de Líderes 2026″, organizado por El Cronista. Durante su participación, el funcionario destacó el plan de la entidad monetaria para blindar el tipo de cambio frente a la volatilidad financiera internacional.

El planteo de Werning comenzó con una comparación histórica: subrayó que los planes económicos del pasado solían colapsar al enfrentar desequilibrios externos y shocks internacionales. En contraste, destacó que el programa actual se diferencia de los anteriores.

“Tenemos dos pilares que se suman a la consistencia política, por un lado, la consistencia del programa técnico y también por primera vez tenemos consistencia externa”, afirmó. A su juicio, esta combinación permite que el mercado de cambios pueda absorber el impacto de las fluctuaciones internacionales.

Un punto clave abordado por el vicepresidente del organismo fueron los “períodos agudos de aversión al riesgo global”, las cuales provocan un fortalecimiento generalizado del dólar. Werning explicó que este escenario afectó recientemente a monedas de la región como el real brasileño, despertando inquietud en los analistas financieros locales.

Por eso, Werning llamó a mantener la calma y sostuvo: “En el medio del pánico a muchos del mercado le agarra ansiedad. Nosotros lo que vemos es que ante la reacción de mercado también hay reacción de política económica”.

Superávit y compras de divisas: la hoja de ruta del BCRA para blindar el dólar

El diagnóstico central del funcionario radicó en que la fortaleza de la moneda local reposa en la solidez de los fundamentals macroeconómicos. Puntualmente, subrayó que el superávit fiscal y el saldo positivo en la cuenta corriente funcionan como un amortiguador sobre el tipo de cambio.

“Dado el balance fiscal argentino de cuenta corriente superhabitario, el Banco Central ha podido seguir comprando dólares, superando ampliamente nuestras metas que nos habíamos propuesto. Por eso el dólar está tranquilo”, resumió Werning.

“Con equilibrio externo se eliminan presiones cambiarias, se elimina inestabilidad y permite a los empresarios trabajar para reducir costos, mejorar calidad de productos, conseguir financiamiento y expandirse”, añadió.

Vladimir Werning participó del Encuentro de Líderes organizado por El Cronista Fuente: Archivo

Inflación y proyección sobre el crédito

Sobre el rumbo de la inflación, Werning analizó la repercusión de la volatilidad en las cotizaciones del agro, la energía y la minería. En ese contexto, reconoció que esos incrementos puntuales pueden generar saltos en los precios relativos pero aclaró que no distorsionan la tendencia general de la economía.

“Ese aumento en el nivel de precios relativos no representa un impacto inflacionario”, sostuvo Werning y añadió: “A diferencia del pasado, hoy el Banco Central no va a convalidar a partir de ese aumento de mercados específicos el traslado a un aumento generalizado de precios ”.

Por último, el funcionario prevé una etapa de “mayor dinámica del crédito privado” hacia adelante, impulsada por la progresiva consolidación de condiciones de liquidez cada vez más favorables y una disminución en los niveles de morosidad de las familias.

Asimismo, destacó que el BCRA impulsó medidas como la flexibilización para prestar en dólares y el uso de fondos para fomentar créditos hipotecarios de largo plazo.