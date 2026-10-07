El Gobierno de San Juan confirmó la transformación de un tramo de 24,6 kilómetros de la Ruta Nacional 20 en autopista y apunta a mejorar la circulación en un punto clave de la traza.

La obra incluirá nuevas calzadas, colectoras y distribuidores para mejorar la circulación entre la capital provincial, Caucete y las localidades del Este.

Cómo será la nueva autopista de la Ruta 20

El proyecto contempla la transformación en autopista del tramo comprendido entre la Avenida Circunvalación y el acceso a Caucete, cuya extensión es de aproximadamente 24,6 kilómetros.

La obra busca mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito en uno de los principales accesos regionales a la Ciudad de San Juan, por donde circulan vehículos particulares, transporte turístico, tránsito urbano y camiones provenientes del este, centro y norte del país.

La Ruta Provincial 20 de San Juan será convertida en autopista. Composición Chat GPT | El Cronista Audiencias

Las obras que tendrá la Ruta 20

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan informó que la intervención contempla una reorganización integral de la RP Nro. 20.

Entre los principales trabajos que se llevarán a cabo sobre la traza, se encuentran:

Duplicación de la calzada.

Construcción de colectoras laterales.

Jerarquización de intersecciones.

Construcción de distribuidores a distinto nivel.

Canalización de movimientos vehiculares.

Reordenamiento de la circulación.

Incorporación de mejoras para la seguridad vial.

Adecuaciones hidráulicas y de servicios.

El proyecto, por su parte, tiene una planificación de ejecución en un plazo de 36 meses y, según confirmó la legislatura provincial, se financiará mediante el Bono San Juan bajo legislación de Nueva York.

Una obra clave para la conexión de San Juan

La nueva autopista apunta a fortalecer la conexión entre la Ciudad de San Juan, Caucete y las localidades del Este provincial, además de mejorar las condiciones para el tránsito de cargas y los desplazamientos regionales.

La obra estará financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa Integral de Mejora de la Red de Accesos a San Juan.

En tanto, la transformación de la Ruta Provincial Número 20 en autopista, buscará mejorar la circulación de uno principales accesos regionales a la Ciudad de San Juan y que es considerado clave para la zona cuyana del país.