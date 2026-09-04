Un mensaje publicado por Aeroméxico en X cobró especial relevancia después de que una batería portátil o power rank explotara durante uno de sus vuelos y provocara un conato de incendio dentro de la cabina. La publicación de la aerolínea apareció un día antes del incidente, aunque el contenido correspondía a recomendaciones generales para transportar este tipo de dispositivos y no a una alerta específica sobre el vuelo.

El caso ocurrió en el vuelo AM371 de Aeroméxico, que realizaba el trayecto entre Oaxaca y la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes sobre el incidente, una batería externa que se encontraba sobre un asiento desocupado comenzó a presentar una falla que derivó en fuego y humo dentro de la aeronave.

Un cargador portatil solar puede ser útil en caso de apagones (Fuente: Shutterstock)

La tripulación actuó para controlar la situación y puso en marcha los protocolos de seguridad correspondientes. El avión continuó su recorrido hasta la Ciudad de México y no se reportaron personas lesionadas.

El power rank que explotó quedó posteriormente a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

¿Qué publicó Aeroméxico un día antes?

El 2 de septiembre, Aeroméxico difundió en X una serie de recomendaciones sobre la manera correcta de viajar con baterías portátiles o power banks.

La aerolínea señaló que los pasajeros pueden viajar con un máximo de dos baterías portátiles, pero estableció una condición importante: deben permanecer en el equipaje de mano.

El mensaje de Aeroméxico indica: “Podrás viajar con un máximo de 2 baterías portátiles”.

Además, pidió a los pasajeros llevarlas en su bolso, mochila o artículo personal, mantenerlas consigo y evitar colocarlas en los compartimentos superiores. La compañía también recordó que estos dispositivos no deben ser documentados.

A mediados de agosto, Aeroméxico ya había publicado las siguientes recomendaciones sobre el uso en el avión de baterías portátiles. “Estas son baterías externas que se utilizan para cargar dispositivos electrónicos. Llévalas siempre en tu bolso, mochila y mantenlas siempre a la mano”, y agregó: No las coloques en el compartimiento superior ni las documentes".

Baterías power rank. Aeroméxico

La recomendación que tomó relevancia después del incidente

El aviso adquiere especial interés porque el incidente del vuelo AM371 ocurrió posteriormente y estuvo relacionado precisamente con una batería externa.

Sin embargo, el mensaje de Aeroméxico no puede considerarse una predicción del accidente. Se trató de una publicación con recomendaciones de seguridad para los pasajeros respecto al transporte de baterías portátiles.

La coincidencia temporal hizo que el posteo llamara particularmente la atención después de conocerse el incidente.

Las baterías de litio requieren precauciones especiales durante los vuelos debido a que, ante determinadas fallas, pueden presentar sobrecalentamiento y generar fuego o humo.

¿Por qué las baterías portátiles deben viajar en el equipaje de mano?

Las baterías externas contienen celdas de ion-litio que almacenan una cantidad considerable de energía en un dispositivo pequeño. Una falla puede provocar un aumento rápido de temperatura y, en determinadas circunstancias, un incendio.

Por esta razón, las recomendaciones de seguridad buscan que las baterías portátiles permanezcan en un lugar donde la tripulación pueda detectar rápidamente cualquier señal de sobrecalentamiento, humo o fuego.

El caso del AM371 demuestra la importancia de estas medidas: la falla se produjo dentro de la cabina, donde la tripulación pudo intervenir y controlar la situación.

Aeroméxico

¿Qué dice el AICM sobre las baterías de litio?

El informe de artículos permitidos, restringidos y prohibidos en equipaje de mano y/o documentado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contempla diferentes condiciones para artículos que contienen baterías.

Entre las restricciones aparecen las baterías de litio superiores a 100 Wh, mientras que determinados dispositivos y baterías pueden estar sujetos a condiciones específicas de transporte.

El documento también diferencia otros artículos, como las ayudas a la movilidad plegables que utilizan baterías de iones de litio, y señala que existen productos que están prohibidos cuando contienen sustancias peligrosas.

En contraste, algunas baterías secas AA, AAA, C y D aparecen dentro de los artículos permitidos bajo las condiciones establecidas.

Cada aerolínea puede establecer sus propias condiciones

El propio documento del AICM recomienda consultar las políticas de equipaje de cada aerolínea antes de viajar, debido a que las compañías pueden establecer condiciones particulares para el equipaje de mano y documentado, además de determinar dimensiones, peso y artículos autorizados.

Por ello, antes de abordar un vuelo con una power bank, es importante revisar las reglas de la aerolínea y conocer la capacidad de la batería.

En el caso de Aeroméxico, la recomendación difundida en X es clara: máximo dos baterías portátiles, siempre en el bolso, mochila o artículo personal, al alcance del pasajero y nunca en el compartimento superior ni dentro del equipaje documentado.

El incidente del vuelo AM371 Oaxaca-CDMX vuelve a poner el foco en estas recomendaciones. Hasta ahora, el hecho dejó como saldo un conato de incendio, la intervención de la tripulación y la llegada del avión a la Ciudad de México sin personas lesionadas.