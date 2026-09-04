El Tren Ligero de la Ciudad de México presentó una afectación en su servicio este viernes debido a la ruptura de un cable en la curva de ingreso y salida de la Terminal Tasqueña, informó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Ante la situación, el organismo implementó un servicio provisional entre Las Torres y Xochimilco, por lo que el recorrido habitual presenta modificaciones mientras continúan los trabajos para reparar la falla.

De acuerdo con el reporte oficial, el servicio provisional se realiza con trenes y con el apoyo de unidades de RTP, que brindan transporte entre Las Torres y Xochimilco en ambos sentidos.

Transporte público. STECDMX

¿Qué pasó con el Tren Ligero?

El STE explicó que la interrupción se originó por un cable roto en la curva de ingreso y salida de la Terminal Tasqueña. La falla obligó a modificar temporalmente la operación del sistema para garantizar la movilidad de los usuarios.

Personal de la línea elevada ya trabaja en el lugar con el objetivo de reparar el desperfecto y recuperar el servicio normal.

Mientras concluyen las labores, los pasajeros que utilizan el Tren Ligero deberán considerar tiempo adicional para sus traslados y atender las indicaciones del personal.

El Tren Ligero de la Ciudad de México opera con un servicio provisional debido a la ruptura de un cable en las inmediaciones de la Terminal Tasqueña. Autoridades trabajan para restablecer el recorrido habitual. STECDMX

¿Qué estaciones tienen servicio provisional?

Por el momento, el STE informó que el servicio se mantiene de manera provisional de Las Torres a Xochimilco, con apoyo de unidades de RTP en ambos sentidos.

La autoridad no indicó en el reporte cuánto tiempo permanecerá esta modificación ni proporcionó una hora estimada para la normalización del recorrido.

Los usuarios pueden consultar las actualizaciones del Servicio de Transportes Eléctricos CDMX antes de iniciar su viaje para conocer cualquier cambio en la operación.