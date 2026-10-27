Un camión de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires circulaba por la avenida Caseros. El vehículo de auxilio avanzaba de urgencia hacia un incendio reportado en la zona, pero durante el trayecto, el autobomba colisionó contra un colectivo de la línea 28 y terminó en un accidente fatal.

Tras el impacto inicial contra el transporte, el camión desvió su trayectoria. En ese momento, el vehículo chocó también contra un automóvil particular y la colisión en cadena se descontroló hasta llegar a la altura de la vereda de la vieja cárcel de Caseros.

Un choque con víctimas que podría haber sido fatal

La pesada unidad de los Bomberos terminó subida al cordón de la avenida y el frente del camión impactó de manera directa contra el muro del edificio histórico. El choque provocó daños estructurales en el paredón de la antigua cárcel, pero lo más grave fueron las víctimas que pasaban por la zona o estaban en el vehículo.

El episodio dejó un total de diez personas heridas en el lugar. Vecinos y transeúntes alertaron al servicio de emergencias tras escuchar el estruendo y así, varias ambulancias del SAME llegaron a la zona para asistir a los afectados.

El choque del auto de Bomberos trajo 10 víctimas. Noticias Argentinas

El auxilio médico y una situación que se pudo frenar

Los médicos atendieron a los heridos sobre la vereda de la avenida. Dos de las personas sufrieron traumatismos y requirieron traslado hospitalario. Por eso, las ambulancias los llevaron hacia el Hospital Penna para su atención.

El personal policial cortó el tránsito entre las calles Pichincha y Pasco para que los peritos trabajaron en el lugar y pudieran reconstruir la secuencia del choque.

El incendio que motivó la salida del camión también pudo ser controlado.