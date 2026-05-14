El Gobierno colombiano continúa implementando medidas severas contra los ciudadanos que no respeten ciertos requisitos esenciales estipulados en la normativa financiera. Estas acciones comprenden el embargo de propiedades y cuentas bancarias y la retención de salarios, una situación que causa inquietud en varios sectores del país. Según información de fuentes oficiales, la disposición busca asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y prevenir la evasión de responsabilidades económicas. El enfoque se centra en aquellas personas que aparezcan en una lista específica de incumplidores que, a pesar de los avisos previos, no han regularizado su situación. Las entidades financieras ya han advertido que las cuentas inactivas o que no cumplan con los reglamentos internos podrían ser cerradas de manera definitiva. Este proceso, que responde tanto a normativas gubernamentales como a políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir los riesgos asociados a la falta de actividad en los productos financieros. De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución define sus propios criterios sobre qué se considera “inactividad”. En algunos casos, basta con tres meses sin movimientos para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, posteriormente, cerrada. Existen situaciones concretas que evitan el embargo de cuentas o la retención del salario, como: Saldar deudas tributarias pendientes con la DIAN.Concluir procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras.No acumular cuotas vencidas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito.Evitar la inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación. La finalidad de la normativa es presionar a los deudores para que regularicen su situación antes de llegar a instancias judiciales más rigurosas. Los expertos recomiendan adoptar medidas preventivas para evitar el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones clave incluyen: Realizar al menos una operación cada tres meses (depósito, transferencia o retiro).Mantener actualizada la información personal en la entidad financiera.Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias y los créditos bancarios.Revisar de forma periódica los estados de cuenta para identificar posibles alertas o reportes. En caso de que la cuenta haya sido cerrada, los bancos pueden ofrecer opciones de reactivación o la apertura de una nueva, siempre cumplimiento con los requisitos establecidos. Si una persona ya se encuentra ante el embargo de su cuenta bancaria o el congelamiento de su salario, lo más aconsejable es contactar de inmediato a la entidad financiera y a un abogado experto en derecho financiero. Según el caso, es posible gestionar un plan de pago, establecer acuerdos extrajudiciales o solicitar la reactivación de los servicios una vez se haya normalizado la situación.