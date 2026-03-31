En un contexto donde acceder al primer trabajo sigue siendo un desafío, una nueva iniciativa apunta a achicar esa brecha. En Argentina, 2 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años no logran insertarse laboralmente, y muchos de los que lo hacen acceden a empleos informales. Frente a este escenario, CCU Argentina lanzó la segunda edición de Academia CCU Jóvenes, un programa que busca mejorar la empleabilidad con herramientas concretas y experiencia real en el mundo del trabajo. La propuesta está orientada a jóvenes de Mendoza, Luján y Salta y tendrá una duración de seis meses. En esta edición, 60 participantes accederán a formación en: El diferencial del programa es que combina capacitación teórica con prácticas en empresas, además de incluir el desarrollo de habilidades blandas y competencias digitales, acompañadas por mentores. El crecimiento de la iniciativa se apoya en resultados concretos. En 2025, la primera edición formó a 36 jóvenes, y el 80% logró insertarse en empleos formales, un dato clave en un mercado laboral cada vez más exigente. Ese impacto fue determinante para ampliar el alcance del programa, que este año suma nuevas localidades y aliados estratégicos. Desde la compañía destacan que el objetivo no es sólo capacitar, sino generar oportunidades reales. “Fortalecer condiciones para la empleabilidad es una forma concreta de aportar al desarrollo de las comunidades”, señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina. El programa se implementa junto a Fundación Pescar, organización con más de 20 años de experiencia en formación e inserción laboral, y cuenta con el apoyo de empresas como Carrefour, Huentala y Luján Walk, que brindan espacios para las prácticas profesionales. La inscripción para esta nueva edición estará abierta hasta el 30 de abril. Quienes deseen participar pueden anotarse a través del sitio oficial del programa, donde se detallan los requisitos y el proceso de selección. La propuesta se inscribe en una tendencia cada vez más visible: programas de formación que no solo enseñan, sino que conectan directamente con el empleo. En un mercado laboral en transformación, iniciativas como esta buscan reducir la distancia entre educación y trabajo, ofreciendo una experiencia concreta que permita a los jóvenes proyectar un futuro con mayores oportunidades.