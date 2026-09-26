¿Qué voy a comer? ¿Cuánto? ¿Debería comer esto? ¿Cuánto falta para la próxima comida? Para algunas personas, este tipo de pensamientos aparece de manera frecuente y persistente hasta ocupar una parte importante del día. En los últimos años, este fenómeno comenzó a conocerse como food noise o “ruido alimentario”.

El término se utiliza para describir pensamientos recurrentes e intrusivos relacionados con la comida, que pueden dificultar el manejo del peso y generar una carga mental adicional. Si bien no se trata de un diagnóstico médico, cada vez despierta mayor interés entre pacientes, profesionales de la salud e investigadores.

¿Por qué una dieta restrictiva puede aumentar el food noise?

Frente al deseo de bajar de peso, una de las respuestas más frecuentes es comer mucho menos. Sin embargo, las dietas con una restricción calórica importante pueden tener un efecto no deseado: hacer que la comida ocupe todavía más espacio en nuestros pensamientos.

Esto no depende únicamente de la fuerza de voluntad. Cuando el organismo recibe menos energía, se activan mecanismos biológicos que buscan protegerlo frente a la pérdida de peso. Como consecuencia, pueden aumentar el hambre y el interés por los alimentos, mientras que las señales de saciedad pueden volverse menos efectivas.

De acuerdo con la literatura científica sobre food noise, esta mayor preocupación por la comida puede convertirse en una dificultad adicional para las personas que intentan alcanzar y sostener un peso saludable. Por eso, basar el manejo del peso solamente en “comer menos” puede resultar insuficiente para muchas personas y hacer más difícil mantener los cambios en el tiempo.

Foto: Asociación obesidades en México.

Hambre y saciedad: el cerebro también participa

El apetito está regulado por una compleja interacción entre el cerebro, el aparato digestivo y distintas hormonas. Una de ellas es el GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1), una hormona que el organismo libera naturalmente después de comer. Entre otras funciones, participa en la regulación de la glucosa en sangre, estimula la liberación de insulina, retrasa el vaciamiento gástrico y envía al cerebro señales relacionadas con la saciedad.

En las personas con sobrepeso u obesidad, distintos mecanismos que regulan el apetito, el hambre y la saciedad pueden verse afectados. Por eso, actualmente se entiende a la obesidad como una enfermedad crónica y compleja, en la que intervienen factores biológicos, ambientales, psicológicos y sociales.

Más allá de la dieta: un abordaje integral

El tratamiento de la obesidad no consiste simplemente en comer menos o moverse más. Requiere un abordaje integral, adaptado a cada persona, que puede incluir cambios en los hábitos, actividad física, acompañamiento profesional y, cuando está indicado, tratamiento farmacológico.

Entre las opciones disponibles se encuentran los agonistas del receptor GLP-1, medicamentos que imitan algunas de las acciones de esta hormona. La semaglutida de Novo Nordisk se utiliza, bajo prescripción médica y en distintas presentaciones, para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y del sobrepeso y la obesidad.

La evidencia clínica muestra que estos tratamientos pueden favorecer una pérdida de peso significativa. En el estudio STEP UP, por ejemplo, la dosis de semaglutida de 7,2 mg alcanzó una reducción promedio del peso corporal cercana al 21% en adultos con obesidad. Además, investigaciones y encuestas como INFORM han comenzado a analizar su impacto sobre la experiencia del llamado food noise.

Menos restricción, más acompañamiento

El “ruido alimentario” ayuda a poner en palabras algo que muchas personas experimentan: manejar el peso no es solamente una cuestión de decidir qué comer. El hambre, la saciedad y los pensamientos alrededor de los alimentos están atravesados por mecanismos biológicos que pueden hacer que sostener una alimentación saludable sea mucho más complejo.

Por eso, frente al sobrepeso o la obesidad, el objetivo no debería ser recurrir a dietas cada vez más restrictivas, sino encontrar estrategias que puedan sostenerse en el tiempo y que contemplen las necesidades de cada persona.

El acompañamiento de profesionales de la salud es fundamental para definir el abordaje más adecuado. En este contexto, programas de cuidado a pacientes como ​Novo a la Par® (www.novoalapar.com.ar) brindan información y herramientas para acompañar a las personas en el seguimiento de sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.