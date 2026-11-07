Bajar de peso puede ser un desafío, pero mantener los resultados alcanzados a largo plazo suele representar una dificultad adicional.

Durante la menopausia, los cambios hormonales y metabólicos pueden complicar el manejo del peso corporal y aumentar la preocupación por recuperar los kilos perdidos.

Una encuesta realizada por Quiddity, a pedido de Novo, a 800 mujeres argentinas de entre 40 y 65 años reveló que el aumento de peso y las dificultades para controlarlo se encuentran entre las principales inquietudes de esta etapa.

El relevamiento también identificó el temor al llamado efecto rebote como una de las barreras frente a la posibilidad de iniciar tratamientos farmacológicos para el manejo del peso.

Foto: Asociación obesidades en México.

¿Por qué puede recuperarse el peso perdido?

Tanto en el sobrepeso como en la obesidad intervienen múltiples mecanismos biológicos relacionados con la regulación del apetito, el gasto energético y la composición corporal.

Cuando una persona pierde peso, el organismo puede activar mecanismos que favorecen su recuperación. Por eso, mantener los resultados suele requerir estrategias sostenidas a largo plazo.

El riesgo de recuperar peso también puede aumentar cuando se interrumpen intervenciones que habían contribuido al descenso, incluidos los tratamientos farmacológicos.

Los especialistas recomiendan mantener hábitos saludables, realizar actividad física regular, preservar la masa muscular y establecer controles periódicos con profesionales de la salud.

¿Qué sucede al suspender un tratamiento farmacológico?

En los últimos años, los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 ampliaron las alternativas disponibles para el tratamiento de la obesidad. Entre ellos se encuentra la semaglutida de Novo, que actúa sobre los mecanismos que regulan el apetito y la saciedad, contribuyendo a lograr descensos significativos del peso corporal.

Sin embargo, suspender el tratamiento puede favorecer la recuperación de parte del peso perdido, ya que los mecanismos biológicos asociados con la obesidad pueden persistir. Por ese motivo, la duración y continuidad de la medicación deben definirse individualmente junto con el profesional tratante, dentro de un plan integral de cuidado.

Cómo sostener los resultados a largo plazo

Además del seguimiento médico, es importante prestar atención a la calidad de la alimentación, el descanso, el ejercicio físico y la preservación de la masa muscular. También resulta fundamental establecer objetivos realistas y evitar interpretar las variaciones del peso como un fracaso personal.

En Argentina, Novo ofrece Novo a la Par® un programa de acompañamiento que brinda información educativa, beneficios y herramientas para las personas en tratamiento.

El manejo del peso durante la menopausia requiere una perspectiva de largo plazo, orientada a preservar la salud metabólica, la funcionalidad y el bienestar general.

Esta nota tiene fines exclusivamente informativos. La continuidad, modificación o suspensión de cualquier tratamiento debe ser evaluada con el profesional de la salud.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.