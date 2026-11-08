La menopausia puede representar una oportunidad para revisar hábitos, realizar controles preventivos y adoptar estrategias que contribuyan a preservar la salud durante las próximas décadas.

Una encuesta realizada por Quiddity, a pedido de Novo, a 800 mujeres argentinas de entre 40 y 65 años reveló que el 83% considera que cuidar su salud en el presente contribuye a alcanzar una buena longevidad futura.

Además, 6 de cada 10 participantes manifestaron que buscan transformar integralmente su estilo de vida para atravesar esta etapa de la mejor manera posible.

El estudio, denominado Salud Metabólica y transición reproductiva, también identificó que el peso corporal ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones de las mujeres.

El 71% mencionó el aumento de peso, las dificultades para controlarlo o los cambios en la distribución de la grasa corporal entre sus principales inquietudes.

¿Por qué la menopausia es una etapa importante para la salud futura?

Los cambios hormonales que acompañan la transición menopáusica pueden influir sobre la composición corporal, la distribución de la grasa y diferentes indicadores metabólicos.

Foto: Asociación obesidades en México.

Durante esta etapa también pueden aumentar la presión arterial y los niveles de colesterol, dos factores estrechamente relacionados con el riesgo cardiovascular.

Por eso, los especialistas recomiendan aprovechar este período para realizar una evaluación integral de la salud, incluyendo controles de presión arterial, glucemia y colesterol, además del seguimiento del peso y la composición corporal.

Preservar la masa muscular, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular y procurar un descanso adecuado son estrategias que pueden contribuir a sostener la funcionalidad y la calidad de vida.

El control del peso como parte de una estrategia de longevidad

El exceso de peso y la obesidad se asocian con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, y su abordaje puede requerir cambios sostenidos en los hábitos y, en determinados casos, tratamientos farmacológicos.

Entre las alternativas disponibles se encuentra la semaglutida de Novo, que contribuye al descenso de peso mediante su acción sobre los mecanismos que regulan el apetito y la saciedad.

Además de los resultados obtenidos en el manejo del peso, el estudio SELECT mostró que semaglutida 2,4 mg semanal redujo un 20% el riesgo combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal o accidente cerebrovascular no fatal en personas con sobrepeso u obesidad y enfermedad cardiovascular establecida, sin diabetes.

Estos beneficios se observaron en una población específica y no implican que el medicamento esté indicado para todas las mujeres durante la menopausia.

Información y acompañamiento para cuidar la salud

El relevamiento también mostró que, cuando se trata de cuestiones vinculadas con el peso, las mujeres consideran que el asesoramiento profesional es la fuente de información más influyente.

En este contexto, Novo cuenta con Novo a la Par®, un programa de acompañamiento que brinda información educativa, beneficios y herramientas para las personas en tratamiento.

La menopausia puede convertirse en una ventana de oportunidad para revisar la salud metabólica y cardiovascular, identificar factores de riesgo y establecer estrategias de prevención a largo plazo.

El objetivo no consiste únicamente en vivir más años, sino en preservar la autonomía, la funcionalidad y el bienestar durante las siguientes etapas de la vida.

La información presentada tiene fines exclusivamente informativos y no constituye una recomendación de tratamiento. Cualquier decisión terapéutica debe evaluarse con un profesional de la salud.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.