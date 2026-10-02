En esta noticia GLP-1 y control del apetito

La obesidad y el sobrepeso siguen siendo un desafío importante a nivel mundial. Una situación frecuente de esta problemática es el llamado “efecto rebote”, que ocurre cuando una persona que ha logrado perder peso recupera rápidamente los kilos perdidos. Expertos en salud destacan que, para evitar esto, es esencial adoptar hábitos que contribuyan a mantener un peso saludable a largo plazo.

Para lograr una pérdida de peso efectiva, los especialistas destacan la importancia del acompañamiento de un profesional de la salud para diseñar, de manera conjunta, un plan personalizado que se adapte a la realidad, las necesidades y las posibilidades de cada persona. Este enfoque debe contemplar la incorporación de hábitos saludables que puedan mantenerse de forma sostenible a lo largo del tiempo.

Mantener el peso perdido suele ser uno de los mayores desafíos en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Por eso, actualmente el objetivo no es solo lograr una reducción de peso, sino también ayudar a sostenerla en el tiempo. En este contexto, los avances científicos han permitido desarrollar tratamientos que actúan sobre los mecanismos biológicos involucrados en el control del apetito y la regulación del peso corporal, complementando los cambios en los hábitos de vida. Se recomienda realizar un seguimiento periódico con un profesional de la salud para ajustar la ingesta calórica y las estrategias de tratamiento a las nuevas necesidades de cada persona, contribuyendo así al mantenimiento de los resultados a largo plazo.

GLP-1 y control del apetito

El GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) es una hormona que el organismo libera de forma natural después de las comidas. Desempaña un papel fundamental en la regulación de los niveles de glucosa en sangre y en el envío de señales de saciedad al cerebro, contribuyendo al control del apetito. Sin embargo, estos mecanismos pueden verse alterados en personas con sobrepeso u obesidad.

La semaglutida, desarrollada por Novo, es un agonista del receptor GLP-1 que imita la acción de esta hormona. Bajo prescripción médica, se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2, el sobrepeso y la obesidad, según su indicación y presentación, como parte de un abordaje integral que incluye cambios en los hábitos de vida.

El acompañamiento de profesionales de la salud es fundamental para definir el abordaje más adecuado. En este contexto, programas de cuidado a pacientes como Novo a la Par® brindan información y herramientas para acompañar a las personas en el seguimiento de sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables.

La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y se basa en evidencia científica disponible. La mención de tratamientos o medicamentos no constituye una recomendación, y cualquier decisión terapéutica debe ser evaluada junto a un profesional de la salud, quien podrá determinar la alternativa más adecuada según las necesidades de cada persona.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.