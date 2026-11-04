El mapa geopolítico y económico global atraviesa un período de marcada reconfiguración. Las fluctuaciones en las cotizaciones del crudo, la inestabilidad financiera y los recientes procesos electorales de trascendencia global —con la definición de los comicios en los Estados Unidos y los reacomodamientos políticos en la región, como en Brasil— configuran un escenario externo atravesado por la volatilidad. A este panorama se le suman la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente y los dilemas energéticos de la Unión Europea. Frente a este cuadro de adversidades internacionales, la producción no convencional en la Argentina viene mostrando una dinámica de respuesta favorable.

Esta respuesta del sector se encuentra estrechamente condicionada por una variable crítica: el nivel de los precios internacionales del petróleo. Con la cotización de referencia del barril Brent ubicada en torno a los u$s 102 - u$s 104, Vaca Muerta valida su rentabilidad operativa y sostiene el volumen de inversión en desarrollo y perforación. Si los valores internacionales descendieran a niveles incompatibles con la estructura de costos y el retorno requerido por la industria, el ritmo de actividad se vería inevitablemente afectado. Es precisamente la combinación de eficiencia técnica con precios internacionales atractivos lo que permite a la cuenca absorber y amortiguar los shocks externos de carácter geopolítico.

La reciente edición de la Argentina Oil & Gas (AOG) Expo Patagónica —el encuentro de la industria organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)— reflejó esta coyuntura operativa en Neuquén. Con registros finales que alcanzaron los 26.000 visitantes y 590 empresas expositoras que colmaron la capacidad del predio, la muestra evidenció la continuidad de los planes operativos y una agenda enfocada en la eficiencia técnica de mediano y largo plazo.

Cifras de producción y balanza comercial

El comportamiento de la producción refleja el impacto directo de esta ecuación. La Argentina se aproximó al umbral del millón de barriles diarios, registrando una marca récord de 973.700 barriles por jornada impulsada por los bloques no convencionales. De ese volumen total, Vaca Muerta explicó el 71,7% de la extracción nacional de petróleo, alcanzando un récord de 698.500 barriles diarios.

A su vez, la mayor disponibilidad de volumen permitió que la balanza comercial energética acumule en lo que va del año un superávit superior a los u$s 9.400 millones. No obstante, el sostenimiento de este flujo de divisas no es independiente del escenario internacional: depende tanto del mantenimiento de precios de referencia competitivos como de la velocidad de expansión del sistema logístico.

El tablero geopolítico y la demanda de abastecimiento

El desenlace electoral en los Estados Unidos reconfigura las expectativas financieras, las prioridades de diplomacia comercial y la política de incentivos a la oferta energética global. Sin embargo, la demanda internacional de abastecimiento eficiente y previsible responde a determinantes estructurales que trascienden los ciclos políticos. En paralelo, la Unión Europea continúa reordenando su matriz de suministro tras las disrupciones energéticas en Eurasia, manteniendo la búsqueda de proveedores confiables de gas natural licuado (GNL) y crudo de baja huella de carbono.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

En el plano regional, la integración con mercados vecinos como Brasil —donde la demanda industrial de gas plantea la necesidad de mayores volúmenes a través de la infraestructura interconectada— reafirma la existencia de oportunidades de exportación en la medida en que las condiciones de costo y transporte resulten competitivas.

Previsibilidad normativa y capacidad de evacuación

En el frente interno, el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) proporciona una herramienta orientada a reducir el costo de capital de grandes obras, tales como los oleoductos de evacuación (como el proyecto Vaca Muerta Oil Sur), las ampliaciones de transporte y los proyectos de licuefacción de GNL.

Frente a entornos internacionales volátiles o restrictivos en materia financiera, la previsibilidad de los marcos legales locales y la disponibilidad efectiva de capacidad de transporte actúan como factores estabilizadores para las decisiones de inversión de largo plazo.

En síntesis, Vaca Muerta no se encuentra desacoplada de la realidad económica ni resulta inmune a una eventual caída drástica de las cotizaciones internacionales. Sin embargo, en el marco de precios actuales y ante un contexto internacional adverso atravesado por tensiones geopolíticas y electorales, la formación neuquina ratifica su capacidad de respuesta operativa y su posicionamiento técnico en el mapa energético global.