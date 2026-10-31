Echar vinagre en el inodoro una vez a la semana: para qué sirve y cuáles son sus beneficios.

El ácido acético presente en el vinagre puede ayudar a eliminar los depósitos de cal, reducir las incrustaciones minerales y facilitar la limpieza del baño. Distintas investigaciones científicas explican cuáles son sus propiedades y qué precauciones deben adoptarse.

Echar vinagre en el inodoro una vez a la semana es una práctica doméstica que puede contribuir al mantenimiento de la limpieza del baño, especialmente en viviendas donde el agua contiene una elevada concentración de minerales. Su utilidad está relacionada con el ácido acético, un compuesto que reacciona con determinados depósitos y facilita su eliminación.

Suele utilizarse como alternativa económica a algunos productos de limpieza. Diversos estudios científicos han analizado tanto su capacidad para disolver residuos minerales como sus efectos sobre determinados microorganismos, aunque los resultados dependen de la concentración empleada y de las condiciones de aplicación.

¿Para qué sirve echar vinagre en el inodoro y qué beneficios tiene?

Uno de los principales beneficios del vinagre es su capacidad para actuar sobre las acumulaciones de cal que aparecen en las superficies del baño. Estas incrustaciones se forman principalmente por la presencia de minerales en el agua, especialmente carbonato de calcio, y pueden dejar manchas blanquecinas o depósitos persistentes en la taza del inodoro.

Una investigación doctoral de la Universidad Virginia Tech analizó distintas tecnologías y sustancias para reducir las incrustaciones minerales.

Uno de los principales beneficios del vinagre es su capacidad para actuar sobre las acumulaciones de cal que aparecen en las superficies del baño. Shutterstock

En uno de sus experimentos, el vinagre de limpieza con un 6% de ácido acético consiguió disolver prácticamente todo el carbonato de calcio de una muestra tras dos horas de exposición. Sin embargo, se trató de un ensayo de laboratorio y no de una prueba específica sobre inodoros domésticos.

Estas propiedades permiten identificar tres beneficios de su aplicación periódica:

Reducir la acumulación de cal: el ácido acético favorece la disolución de determinados depósitos minerales. Facilitar la eliminación de manchas: puede ayudar a desprender incrustaciones asociadas al agua dura y simplificar el cepillado. Complementar la limpieza habitual: su utilización puede contribuir al mantenimiento de la superficie cerámica, aunque no reemplaza los productos formulados para desinfectar.

Además, una investigación publicada en 2020 en BMC Microbiology comprobó que el ácido acético presenta actividad frente a determinados microorganismos bajo condiciones experimentales.

¿Cómo utilizar el vinagre en el inodoro para aprovechar sus propiedades?

Para incorporar este producto a la limpieza semanal del baño, puede utilizarse vinagre blanco con una concentración de ácido acético cercana al 5%. Su aplicación resulta especialmente útil sobre las zonas donde aparecen manchas de cal y depósitos minerales, siempre que la superficie y las instrucciones del fabricante permitan el uso de productos ácidos.

Una persona mezclando agua con vinagre. Shutterstock

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales :

Comprobar que no quedan restos de otros limpiadores, especialmente lejía o productos desinfectantes. Verter una cantidad moderada de vinagre blanco sobre las paredes interiores de la taza y las zonas donde se acumula la cal. Dejar actuar durante unos 30 minutos. Frotar con una escobilla para desprender los depósitos minerales. Tirar agua para retirar los residuos y el producto.

Realizar este procedimiento una vez por semana puede formar parte de una rutina preventiva. La necesidad de limpieza depende de la dureza del agua, el uso del sanitario y la cantidad de incrustaciones presentes.

Por otra parte, nunca debe mezclarse vinagre con lejía (una sustancia que contiene cloro y se usa como desinfectante, decolorante y solvente), ya que esta combinación puede liberar gas-cloro, una sustancia tóxica capaz de causar irritación respiratoria y lesiones graves.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten sobre los riesgos de mezclar productos de limpieza y recomiendan utilizar cada sustancia de acuerdo con las indicaciones de su fabricante