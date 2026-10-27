El vinagre y el limón forman una combinación eficaz para limpiar vidrios sin dejar marcas.

Limpiar los vidrios del hogar no siempre requiere recurrir a productos químicos agresivos. Una mezcla simple de ingredientes caseros puede lograr el mismo resultado, sin dejar marcas y de forma mucho más asequible al tratarse de productos que solemos tener en la casa.

Basta con combinar un cuarto de galón de agua tibia con un cuarto de taza de vinagre blanco destilado o dos cucharadas de jugo de limón dentro de una botella con atomizador para obtener un limpiador de cristales eficaz y económico.

Quienes prefieran un aroma más agradable pueden combinar ambos ingredientes al mismo tiempo, sumando las propiedades limpiadoras del vinagre al perfume cítrico del limón.

Existen distintos tipos de limpiacristales comerciales según la necesidad de cada hogar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Paso a paso para preparar este limpiador casero

La preparación es sencilla, solo se deben mezclar los ingredientes directamente dentro de una botella con rociador y agitar bien antes de cada uso.

El resultado puede aplicarse sobre ventanas, espejos y cualquier superficie de vidrio del hogar, de la misma manera que se usaría un limpiador comercial tradicional, según detalla el gobierno del condado de Oregón.

Para obtener mejores resultados, conviene apoyarse en algunas herramientas complementarias, como una espátula limpiacristales para retirar el exceso de producto sin dejar rastros, o incluso una cuchilla de afeitar para raspar restos de suciedad o pintura antes de limpiar la superficie.

Otras alternativas disponibles en el mercado

Además de las fórmulas caseras, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España mencionó distintos tipos de limpiacristales comerciales pensados para diferentes necesidades.

Los productos en spray listos para usar son prácticos para la limpieza diaria, mientras que las versiones concentradas resultan más convenientes para suciedades intensas o superficies de gran tamaño.

También hay opciones ecológicas elaboradas con ingredientes biodegradables, ideales para hogares con niños o mascotas, así como dispositivos a vapor que permiten desinfectar sin necesidad de productos químicos. Este último es especialmente útil en espacios con problemas de humedad o moho.

El vinagre también sirve para cuidar los muebles de madera

Más allá de los cristales, el vinagre puede emplearse para preparar un limpiador de madera combinando partes iguales de vinagre y agua, junto con media cucharadita de jabón líquido a base de aceite vegetal y unas gotas de aceite de jojoba u oliva. Basta con aplicar la mezcla con una esponja humedecida y enjuagarla con agua tibia entre cada pasada.

Para las manchas de agua sobre la madera, conviene dejar que se sequen por completo antes de aplicar un poco de mayonesa sobre la zona afectada, dejarla actuar durante una hora y luego pulir la superficie con un paño limpio.

El vinagre también puede usarse para limpiar y pulir muebles de madera. Shutterstock

Un pulidor casero para darle brillo a los muebles

El vinagre también forma parte de un pulidor de muebles sencillo, que se prepare mezclando tres cuartos de taza de aceite de oliva u otra aceite vegetal con un cuarto de cucharadita de vinagre, y unas gotas de aceite de limón si se desea sumar aroma.

Antes de aplicarlo sobre toda la superficie, conviene probar la mezcla en una zona poco visible del mueble. Luego, basta con rociar directamente sobre la madera o sobre un trapo y frotar hasta conseguir el brillo deseado.