La clave para que el animal responda correctamente es decir su nombre una sola vez, esperar el contacto visual y premiar el comportamiento mediante el refuerzo positivo.

Juan Cervantes, adiestrador canino, explica por qué utilizar constantemente el nombre de un perro puede dificultar que responda cuando su dueño lo llama. En sus videos, el especialista señala un error frecuente: emplear la misma palabra para llamar, acariciar o regañar al animal, sin enseñarle qué respuesta se espera.

Para corregirlo, propone un truco de adiestramiento basado en la atención y el refuerzo positivo: decir el nombre una sola vez, esperar el contacto visual y premiar al perro cuando se oriente hacia la persona.

¿Por qué tu perro puede dejar de responder cuando dices su nombre?

En uno de sus videos de TikTok, Cervantes plantea una pregunta directa: “¿Sabías que cuanto más llamas a tu perro por el nombre, menos caso te hace?”. El adiestrador cuestiona que los propietarios repitan esta palabra constantemente sin asociarla con una conducta concreta.

En ese mismo contenido, explica: “El 99% de las personas lo utilizan para todo. Para llamar, para mimar, para regañar. Al final es solo ruido y no vale de nada”.

Su argumento central es que el nombre del perro debe funcionar como una señal para captar su atención , en lugar de convertirse en una palabra repetida sin un propósito claro.

El especialista advierte en sus videos de TikTok que utilizar constantemente el nombre del perro para todo lo convierte en "solo ruido", haciendo que el animal le preste cada vez menos atención. Magnific

¿Cuál es el error más común al utilizar el nombre del perro?

Otro de los errores que señala Cervantes es utilizar el nombre del animal para regañarlo. En un segundo video, pregunta: “¿Cuántas veces dices el nombre de tu perro antes de que te haga caso? Si son más de una, tenemos trabajo”.

El adiestrador también advierte que muchos propietarios emplean la misma señal en situaciones diferentes. Si el perro escucha su nombre principalmente cuando recibe una reprimenda, puede asociarlo con una experiencia desagradable .

Por eso, recomienda enseñar una respuesta concreta y reforzarla de manera positiva. El objetivo es que el animal aprenda a prestar atención cuando escucha su nombre, sin necesidad de que su dueño lo repita varias veces.

¿Cómo enseñar a tu perro a responder a su nombre?

En sus videos, Cervantes resume el ejercicio en una secuencia sencilla:

Busca un lugar tranquilo: comienza en casa, con pocas distracciones. Espera a que el perro esté distraído: deja que explore o realice otra actividad sin prestarte atención. Di su nombre una sola vez: evita repetir la palabra para intentar conseguir una respuesta. Premia el contacto visual: cuando el animal se oriente hacia ti, di “bien” y refuerza la conducta con comida o caricias.

El especialista sintetiza su propuesta con estas palabras: “El nombre solo sirve para una cosa. Contacto visual”. De esta manera, remarca que cuando te observe, debes pagarle con un premio.

¿Cuánto tiempo hay que practicar el ejercicio?

En el primer video, Cervantes recomienda dedicar dos minutos al día a este entrenamiento. La intención es que el perro aprenda progresivamente a asociar su nombre con la atención hacia la persona.

Sin embargo, el aprendizaje debe adaptarse al animal y a su evolución. Si todavía no responde de manera consistente en casa, conviene seguir practicando antes de introducir estímulos más difíciles en lugares públicos.