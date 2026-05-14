Las toallas de algodón suelen acumular humedad en sus fibras, creando un ambiente que promueve la proliferación de bacterias y hongos. De hecho, la combinación de agua, restos de piel y poca ventilación favorece la aparición de microorganismos que generan malos olores, incluso después del lavado. Ese aroma persistente no siempre se debe a un secado malo. Los especialistas en microbiología y textiles explican que el problema surge por los compuestos orgánicos que producen las bacterias y hongos alojados en las capas profundas del tejido. Estos microorganismos encuentran en el sebo y las células muertas las condiciones ideales para multiplicarse y provocar el típico olor a humedad. La pérdida de frescura suele relacionarse con dos causas principales: A esto se suma la presencia de minerales del agua, que reaccionan con los productos de lavado y generan depósitos que endurecen las fibras y facilitan aún más el crecimiento microbiano. Para eliminar el problema de raíz, especialistas recomiendan un lavado que combine tratamientos ácidos y alcalinos, utilizando vinagre blanco y bicarbonato de sodio por separado, junto con agua caliente. El método casero más recomendado consta de dos etapas diferentes, cada una enfocada en limpiar y desodorizar el tejido. Paso a paso: cómo lavar las tollas con vinagre blanco El vinagre ayuda a eliminar residuos de cal, restos de suavizante y bacterias responsables del mal olor. Y el bicarbonato neutraliza olores, absorbe compuestos ácidos y contribuye a recuperar la suavidad del tejido. El secado adecuado es clave para impedir la humedad. Después del lavado, conviene sacudir bien las toallas para separar las fibras y facilitar la circulación del aire. Lo más recomendable es secarlas al sol y en espacios ventilados, aprovechando el efecto natural de la luz ultravioleta contra bacterias y hongos. En temporadas frías o lluviosas, se puede recurrir a una secadora en temperatura media o utilizar deshumidificadores para evitar que las prendas permanezcan húmedas demasiado tiempo. También se aconseja limpiar la lavadora y dejar la puerta abierta tras cada uso, ya que la humedad acumulada en las gomas internas favorece la formación de moho.