Las juntas de los azulejos en la cocina, esos pequeños espacios que separan cada pieza, se convierten en el centro de la suciedad y el deterioro. Aunque están diseñadas para permitir la expansión y prevenir filtraciones de agua, con el tiempo se transforman en focos de acumulación de grasa y moho.

Este problema no solo afecta la apariencia de las paredes, sino que también puede representar un riesgo para la salud al favorecer el crecimiento de microorganismos. Hasta ahora, se recomendaba el uso de vinagre o alcohol para limpiar estas áreas, pero existe una alternativa casera que promete ser aún más efectiva.

El artículo que elimina la suciedad de los azulejos

Si se prefiere evitar productos comerciales, hay una solución casera eficaz y económica con ingredientes que se pueden encontrar fácilmente en el hogar. Este innovador limpiajuntas casero se volvió la opción ideal para restaurar el brillo de los azulejos y asegurar un entorno más higiénico en la cocina.

Ingredientes para su elaboración:

Bicarbonato de sodio : este componente actúa como abrasivo suave y ayuda a eliminar la suciedad sin dañar las juntas. Su naturaleza ligeramente alcalina neutraliza ácidos y disuelve residuos grasos, facilitando la limpieza.

: este componente actúa como abrasivo suave y ayuda a eliminar la suciedad sin dañar las juntas. Su naturaleza ligeramente alcalina neutraliza ácidos y disuelve residuos grasos, facilitando la limpieza. Agua oxigenada : reconocida por su capacidad desinfectante y oxidante, el peróxido de hidrógeno libera oxígeno en forma de burbujas al entrar en contacto con manchas orgánicas, lo que facilita la eliminación de la suciedad. También combate bacterias, hongos y moho, que suelen proliferar en áreas húmedas como la cocina.

: reconocida por su capacidad desinfectante y oxidante, el peróxido de hidrógeno libera oxígeno en forma de burbujas al entrar en contacto con manchas orgánicas, lo que facilita la eliminación de la suciedad. También combate bacterias, hongos y moho, que suelen proliferar en áreas húmedas como la cocina. Jabón líquido para platos: su función como tensioactivo reduce la tensión superficial del agua, permitiendo que esta penetre mejor en las superficies sucias. Al combinarse con el bicarbonato y el agua oxigenada, potencia la capacidad limpiadora de la mezcla, facilitando la eliminación de grasa y manchas profundas.

Fuente: pixabay Fuente: pixabay

¿Cómo limpiar las juntas de azulejos con bicarbonato y agua oxigenada?

Una vez reunidos los ingredientes para la mezcla casera, se deben seguir los siguientes pasos:

Preparación

Mezclar 100 gramos de bicarbonato de sodio con 50 ml de agua oxigenada al 3 % (10 volúmenes) hasta lograr una pasta uniforme.

con al 3 % (10 volúmenes) hasta lograr una pasta uniforme. Incorporar media cucharada de jabón líquido para platos y mezclar con cuidado para unir todos los ingredientes.

Aplicación