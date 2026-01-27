Licuar cáscara de paltas con vinagre: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Cáscara de banana y agua con bicarbonato: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve

En medio de la creciente búsqueda de soluciones ecológicas y económicas para el cuidado de plantas, una preparación casera a base de cáscaras de palta y vinagre se posiciona como una alternativa natural cada vez más validada.

Aunque la cáscara de palta suele desecharse después de consumir la fruta, este residuo contiene minerales clave —como calcio, magnesio y fósforo— que, al ser liberados pueden nutrir el suelo y apoyar la salud de las plantas.

¿Por qué recomiendan esta mezcla?

La combinación de cáscara de palta y vinagre se vuelve cada vez más popular porque actúa como un fertilizante natural que suministra nutrientes esenciales que favorecen el desarrollo de raíces fuertes y un crecimiento vegetal más equilibrado.

El vinagre, por su parte, aporta propiedades antibacterianas y antifúngicas suaves que ayudan a contrarrestar hongos y ciertos agentes dañinos cuando se usa con moderación y bien diluido.

Para jardineros aficionados, este preparado representa una forma de reutilizar residuos domésticos y disminuir el uso de fertilizantes químicos sin complicaciones técnicas ni costos elevados.

Cómo prepararlo y aplicarlo

Los pasos para obtener este fertilizante líquido son sencillos:

Limpiar bien la cáscara de palta para retirar restos de pulpa. Cortarla y colocarla en la licuadora con vinagre previamente diluido en agua (proporción sugerida: una parte de vinagre por dos de agua). Procesar hasta obtener un líquido uniforme y colarlo si se desea. Guardar en un frasco de vidrio en un lugar fresco y sin sol directo.

Este líquido puede aplicarse directamente sobre la tierra de macetas o huertos pequeños cada dos o tres semanas, ayudando a mejorar la estructura del sustrato y la absorción de nutrientes.

Ventajas y recomendaciones

Entre los beneficios más citados por quienes adoptan este truco están: