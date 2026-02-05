El romero y el vinagre blanco se convirtieron en la fórmula casera favorita de quienes buscan limpiar la casa sin químicos fuertes. Barata, multiuso y con un aroma herbal, esta mezcla promete desinfectar, perfumar y hasta ahuyentar insectos. La combinación funciona por dos fuerzas complementarias: la acidez del vinagre, que desengrasa y ayuda a reducir carga microbiana en superficies, y los aceites esenciales del romero, que aportan fragancia y propiedades antimicrobianas y repelentes que han sido protagonistas de los remedios domésticos. Juntas forman un limpiador multiuso, con ventajas prácticas y ambientales frente a productos industriales. Vale remarcar que las propiedades de los aceites del romero pueden afectar a mascotas sensibles (especialmente gatos). Si tenés animales, consultá al veterinario y usá la mezcla con precaución. Alternativa de maceración (más suave y aromática): cubrir romero con vinagre en un frasco, dejar reposar 1–2 semanas en un lugar oscuro, colar y diluir con agua antes de usar. Produce un aroma más intenso y suele resultar menos agresivo para superficies.