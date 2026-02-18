La limpieza de las almohadas es fundamental para el bienestar del cuerpo, no solamente por una cuestión de higiene, sino que también influye en la calidad del descanso, la salud de la piel y la respiración, especialmente en personas alérgicas. En este marco, el vinagre blanco, un ingrediente que todos tenemos en casa, se convirtió en un aliado ideal para el mantenimiento de las almohadas. Con el uso, las almohadas acumulan sudor, restos de piel, humedad, bacterias y ácaros, elementos que pueden quedar atrapados en las fibras y generar olores desagradables o incluso manchas amarillas. El vinagre blanco es ácido y natural, lo que le otorga propiedades que lo hacen útil para este tipo de limpieza doméstica: Además de estos efectos prácticos, muchas personas encuentran que incorporar vinagre en la limpieza del hogar —incluyendo lavados de textiles— puede ser más económico y ecológico que usar productos químicos fuertes. Existen dos métodos principales para sacar partido al vinagre según el tipo de limpieza que necesites: Aunque no existe una única regla rígida, los especialistas en higiene y limpieza del hogar recomiendan algunas pautas para mantener las almohadas en buen estado sin dañarlas: