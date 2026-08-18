El uso de productos alternativos en las tareas del hogar ha ganado terreno frente a los limpiadores químicos tradicionales y entre las fórmulas más novedosas aparece una que se destaca por su efectividad y sencillez: la combinación de vinagre blanco y bicarbonato de sodio para limpiar los alrededores del inodoro.

Esta fórmula desinfectante se volvió muy popular debido a los beneficios que aporta al momento de limpiar sin deteriorar las instalaciones . Además, ayuda a quitar la suciedad más profunda y elimina el mal olor.

Para qué sirve la mezcla de vinagre y bicarbonato

La acción combinada de estos dos ingredientes actúa en tres frentes principales dentro del baño:

Imagen ilustrativa IA Chat GPT

Neutralización profunda de olores: el bicarbonato de sodio posee propiedades desodorizantes que absorben los compuestos volátiles del aire y de las superficies, mientras que el vinagre elimina las bacterias que originan el mal olor .

Remoción de sarro y capas calcáreas: el ácido acético presente en el vinagre reacciona con los depósitos minerales, ablandando la costra de sarro adherida a los azulejos y a la cerámica.

Desinfección no abrasiva: desintegra la grasa y la mugre incrustada en las uniones del piso sin rayar la loza ni degradar las juntas de sellado.

Los expertos recomiendan esta mezcla por un motivo clave

La eficacia de esta técnica radica en la reacción química que se produce al juntar un ácido, como el vinagre, con una base, como es el bicarbonato. Al entrar en contacto, se produce una fórmula efervescente que penetra en los poros de las juntas, desprendiendo la suciedad adherida de forma automática .

Imagen ilustrativa Imagen creada con IA

Procedimiento correcto para aplicar el truco en el hogar

Para maximizar los resultados de este tratamiento sin desperdiciar ingredientes, se recomienda seguir cuatro pasos sencillos:

Aplicación de la base: espolvorear una capa generosa de bicarbonato de sodio sobre toda la junta perimetral de la base del inodoro y las zonas manchadas del piso.

Activación efervescente: rociar vinagre blanco puro con un atomizador directamente sobre el bicarbonato hasta que comience a burbujear intensamente.

Tiempo de reposo: permitir que la espuma actúe durante 15 a 20 minutos para que el ácido disuelva los depósitos minerales.

Enjuague y cepillado: fregar las uniones con un cepillo de cerdas duras para retirar los residuos aflojados y pasar un paño limpio y húmedo para secar la superficie.

Por qué se junta suciedad y mal olor en la base del inodoro

La base del inodoro acumula humedad, bacterias y restos minerales del agua en las juntas de silicona o pastina.

Al ser materiales porosos, absorben líquidos y generan manchas amarillas con sarro que los limpiadores comunes no logran quitar. Con el tiempo, estos depósitos acumulan bacterias y producen olores persistentes, los cuales pueden resultar difíciles de quitar si no se limpian correctamente.