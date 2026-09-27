Ni vinagre ni bicarbonato: el sencillo método que recomiendan expertos para lavar frutas y verduras

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Las frutas y verduras pueden contener suciedad y bacterias, por eso es muy importante lavarlas antes de consumirlas. En muchas casas, el vinagre o bicarbonato es una opción para su limpieza, aunque la Universidad de Minnesota explicó que la mejor forma de hacerlo es con agua corriente y fresca.

Ni vinagre ni bicarbonato: ¿cómo lavar correctamente las frutas y verduras?

La institución recomienda colocar las frutas y verduras bajo el agua corriente y frotarlas suavemente durante el lavado. Aquellas que tengan una superficie más dura, cáscara o piel gruesa, recomiendan usar un cepillo limpio. Una vez finalizado el proceso, se pueden secar al aire o utilizar una toalla o paño descartable para evitar contaminación.

Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), recomienda realizar la limpieza incluso cuando la cáscara no se vaya a consumir, para evitar que la suciedad o bacterias pasen al interior del alimento al cortarlo o pelarlo.

Ni vinagre ni bicarbonato: el sencillo método que recomiendan expertos para lavar frutas y verduras Shutterstock

¿Por qué no se recomienda usar vinagre o bicarbonato?

Según la Universidad de Minnesota, utilizar estos productos podría modificar el sabor de las frutas y verduras. Además, la institución desaconseja los procesos que requieren dejar los alimentos en remojo, por cuestiones de calidad.