Ni vinagre ni bicarbonato: el sencillo método que recomiendan expertos para lavar frutas y verduras

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Las frutas y verduras pueden contener suciedad y bacterias, por eso es muy importante lavarlas antes de consumirlas. En muchas casas, el vinagre o bicarbonato es una opción para su limpieza, aunque la Universidad de Minnesota explicó que la mejor forma de hacerlo es con agua corriente y fresca.
Ni vinagre ni bicarbonato: ¿cómo lavar correctamente las frutas y verduras?
La institución recomienda colocar las frutas y verduras bajo el agua corriente y frotarlas suavemente durante el lavado. Aquellas que tengan una superficie más dura, cáscara o piel gruesa, recomiendan usar un cepillo limpio. Una vez finalizado el proceso, se pueden secar al aire o utilizar una toalla o paño descartable para evitar contaminación.
Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), recomienda realizar la limpieza incluso cuando la cáscara no se vaya a consumir, para evitar que la suciedad o bacterias pasen al interior del alimento al cortarlo o pelarlo.
¿Por qué no se recomienda usar vinagre o bicarbonato?
Según la Universidad de Minnesota, utilizar estos productos podría modificar el sabor de las frutas y verduras. Además, la institución desaconseja los procesos que requieren dejar los alimentos en remojo, por cuestiones de calidad.
Por otro lado, la FDA señala que tampoco es recomendable lavar estos alimentos con jabón, detergente o productos comerciales para el lavado de vegetales.