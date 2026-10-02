La combinación con ácido cítrico fue evaluada en un estudio científico publicado en BMC Microbiology.

El ácido acético es el principal componente químico responsable de la acidez del vinagre, además de contribuir a su sabor agrio y a su olor característico. Por eso, cuando se analiza el posible efecto antimicrobiano del vinagre, muchas investigaciones estudian específicamente el ácido acético.

La combinación con ácido cítrico también fue evaluada en un estudio científico publicado en BMC Microbiology. La investigación analizó distintas concentraciones de ácido acético, tanto solo como combinado con ácido cítrico, y midió su efecto frente a diferentes microorganismos.

El trabajo fue publicado el 26 de agosto de 2020. Sus resultados permiten conocer qué ocurrió bajo determinadas condiciones.

Qué encontró el estudio sobre el vinagre y el ácido cítrico

El trabajo, realizado por Marc-Kevin Zinn y Dirk Bockmühl, evaluó la actividad antibacteriana y antifúngica del ácido acético mediante diferentes pruebas de laboratorio. Entre las combinaciones analizadas se encontraba una concentración de 10% de ácido acético junto con 1,5% de ácido cítrico.

En las pruebas en suspensión, esa combinación consiguió una reducción superior a 5 logaritmos para varios de los microorganismos evaluados. Entre ellos estuvieron Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus hirae y Aspergillus brasiliensis.

El resultado no fue igual para todos los microorganismos. En el caso del MRSA, por ejemplo, la reducción registrada fue de 3,19 logaritmos, por debajo de las 5 unidades logarítmicas alcanzadas para los otros microorganismos mencionados.

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Para qué sirve combinar ácido acético y ácido cítrico

El objetivo de los investigadores fue estudiar si el ácido acético podía tener utilidad antimicrobiana en procedimientos de limpieza doméstica. El ácido acético es el componente que aporta la acidez característica del vinagre y había sido utilizado durante décadas en tareas de limpieza.

El estudio encontró que las concentraciones más altas de ácido acético podían producir reducciones importantes de microorganismos y que el ácido cítrico podía formar parte de determinadas formulaciones con actividad desinfectante. Es decir, esta mezcla sirve como desinfectante en materia de limpieza.

En las pruebas realizadas sobre superficies, los investigadores también observaron una reducción superior a 5 logaritmos para los microorganismos analizados cuando utilizaron una concentración de ácido acético de 5%. Estas pruebas fueron realizadas bajo protocolos específicos y con tiempos de contacto determinados.

Qué significa una reducción de 5 logaritmos

Una reducción de 5 logaritmos significa una disminución de 100.000 veces en la cantidad de microorganismos presentes en la muestra. Por eso, este tipo de medición se utiliza para evaluar la eficacia antimicrobiana de determinadas sustancias bajo condiciones experimentales.

En el estudio, las pruebas bactericidas y fungicidas se realizaron siguiendo protocolos normalizados y con tiempos de contacto específicos. Para las pruebas en suspensión, el contacto fue de cinco minutos para las bacterias y de 15 minutos para las levaduras.

Esto es importante porque el resultado depende de factores como la concentración utilizada, el microorganismo analizado, la superficie y el tiempo de contacto. Por esa razón, los resultados del trabajo no permiten afirmar que cualquier preparación de vinagre y ácido cítrico aplicada en una casa vaya a producir necesariamente una reducción superior a 5 logaritmos.

Qué dijo el estudio sobre el uso doméstico

Los investigadores concluyeron que el ácido acético, en una concentración de 10% y en presencia de 1,5% de ácido cítrico, mostró un efecto desinfectante frente a una variedad de microorganismos estudiados.

También analizaron el comportamiento del ácido acético durante procedimientos de lavado de ropa en una máquina de laboratorio. En esas pruebas de uso doméstico, determinadas concentraciones produjeron reducciones importantes de algunas bacterias.

Para qué se podría usar vinagre con ácido cítrico, según el estudio

De acuerdo con la conclusión de Zinn y Bockmühl, la combinación podría usarse como desinfectante en la limpieza del hogar y como aditivo higiénico en el lavado de ropa. En las pruebas, la fórmula con 10% de ácido acético y 1,5% de ácido cítrico mostró un efecto desinfectante frente a una variedad de bacterias y hongos, y los investigadores también comprobaron su acción contra virus envueltos.

Sobre superficies, la reducción fue completa incluso con 5% de ácido acético. En el lavado, agregar 0,75% de ácido acético al agua junto con el detergente eliminó por completo cuatro de los microorganismos evaluados. El estudio aclara que ese efecto no se alcanza con las dosis que se usan habitualmente para limpiar, sino con concentraciones más altas.