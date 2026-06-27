Rociar vinagre en la entrada de la casa: para qué sirve y por qué se recomienda.

El vinagre blanco se está posicionando entre quienes prefieren los productos naturales, como uno de los aliados caseros para mantener el hogar limpio sin la necesidad de usar químicos ni salir de casa.

La mayoría suele usarlo en la cocina o en el baño, pero hay otro truco que se está haciendo conocido: rociarlo en la entrada de la casa. Esto ayuda a mantener la zona libre de plagas.

La mayoría suele usarlo en la cocina o en el baño, pero hay otro truco que se está haciendo conocido: rociarlo en la entrada de la casa.

Rociar vinagre en la entrada de la casa: ¿Para qué sirve?

Uno de los beneficios más destacados entre las personas que lo usan es que actúa como barrera repelente. Dado su aroma intenso, funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas.

En este sentido, aleja a hormigas, arañas e incluso cucarachas. Al oler el vinagre blanco, evitan la zona.

Adicionalmente, también hay quienes creen en sus propiedades energéticas para armonizar el hogar por su carácter purificador. Desde esta perspectiva, rociar vinagre en la entrada de la casa ayuda a eliminar bajas vibraciones y renovar el ambiente.

Rociar vinagre en la entrada de la casa: ¿Cómo hacerlo?

Para hacerlo correctamente, se debe colocar la mezcla entre vinagre blanco y agua en un atomizador. Luego, se puede rociar:

El marco de la puerta

El suelo de la entrada

Grietas o fisuras por donde pueden circular insectos

Zócalos o esquinas expuestas

La frecuencia recomendada es de una a dos veces por semana para mantener la barrera repelente.

Rociar vinagre en las esquinas de la casa: ¿Por qué se recomienda?

Esta práctica tiene un objetivo más místico y energético. Según quienes creen en el Feng Shui, ayuda a eliminar las cargas negativas.

Hay tres puntos clave: la cocina, el baño y la puerta de entrada. Para que surta el efecto esperado, se debe realizar con intención y atención.