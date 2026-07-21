Ni vinagre ni limón: el sencillo truco de limpieza para dejar los pisos de madera impecables

Mantener los pisos de madera o parquet relucientes y en perfecto estado es uno de los mayores desafíos en la limpieza del hogar. Muchos recurren a remedios caseros con vinagre o limón pensando que son naturales y efectivos, pero estos ácidos pueden dañar el barniz, resecar la madera y opacar el brillo con el tiempo.

En cambio, existe un sencillo truco de limpieza para pisos de madera basado en hábitos consistentes y productos suaves que las expertas recomiendan. Con estos métodos descubrirás cómo limpiar parquet sin dañarlo, métodos para abrillantar suelos de madera y alternativas seguras que prolongan la vida de tu tarima o parquet. Con los cuidados adecuados, tus pisos de madera lucirán impecables durante años.

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¿Por qué evitar vinagre y limón al limpiar pisos de madera?

El vinagre y el limón son ácidos que, aunque útiles en otras superficies, degradan el acabado de los pisos de madera con el uso frecuente. Expertos en mantenimiento de parquet (como los de Hakwood y fabricantes como Bona o Pallmann) advierten que su acidez erosiona el barniz, provoca grietas en juntas y elimina el brillo natural .

En suelos aceitados o sin sellar, el riesgo es aún mayor, ya que la humedad y los ácidos penetran en la madera. En lugar de estos ingredientes, prioriza soluciones neutras que limpien sin agredir.

¿Cuál es el truco sencillo que deja los pisos de madera relucientes?

El método más efectivo y recomendado por profesionales es sorprendentemente simple: combina barrido o aspirado regular con limpieza húmeda suave . Barre o aspira diariamente con cepillo suave o mopa de microfibra en seco para eliminar arena y polvo que rayan la superficie.

Para la limpieza húmeda (1 vez por semana), usa una fregona muy bien escurrida —casi seca— y pasa siempre en dirección de la veta. Seca inmediatamente con un paño limpio. Este enfoque evita el exceso de humedad, principal enemigo de la tarima y el parquet.

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Mejores mezclas caseras para abrillantar suelos de madera

Existen muchas opciones de mezclas caseras que pueden ayudarte a dejar brillantes los suelos de madera. Los expertos recomiendan:

Agua tibia + jabón neutro : la opción más segura y consensuada. Añade unas gotas de jabón neutro pH 7 (como Marsella o específicos para parquet). Limpia sin residuos y mantiene el brillo. Expertas como Begoña Pérez “La Ordenatriz” y sitios especializados lo recomiendan para uso habitual.

Aceites naturales : para nutrir y abrillantar, aplica con moderación aceite de oliva, girasol o teca con un paño suave, retirando el exceso. Ideal cada 2-3 meses para disimular rayones leves.

Jabones específicos: productos como Dr. Schutz, WOCA o jabón Beltrán diluidos ofrecen limpieza y nutrición en un solo paso.

Consejos de expertos para mantener parquet impecable a largo plazo

Además de la limpieza, adopta estos hábitos: