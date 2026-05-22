Mezclar vinagre con detergente y sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Los trucos caseros de limpieza volvieron a ganar popularidad por su bajo costo y efectividad para remover suciedad difícil dentro del hogar.

Entre las mezclas más utilizadas aparece la combinación de vinagre, detergente y sal, una preparación simple que muchas personas recomiendan para limpiar distintas superficies y eliminar grasa, manchas y restos adheridos sin necesidad de productos industriales más caros.

Para qué sirve la mezcla de vinagre, detergente y sal

La combinación de estos ingredientes funciona como un potente limpiador casero gracias a las propiedades de cada componente.

Mezclar vinagre con detergente y sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

El vinagre ayuda a remover sarro y manchas, el detergente actúa sobre la grasa y la suciedad, mientras que la sal aporta un efecto abrasivo suave que facilita la limpieza.

Esta preparación suele utilizarse para:

Limpiar ollas y utensilios con grasa.

Quitar manchas difíciles.

Desengrasar superficies.

Limpiar hornallas y cocina.

Remover restos pegados.

Dar brillo a algunas superficies metálicas.

Muchas personas la utilizan especialmente en la cocina y el baño por su capacidad para desprender suciedad acumulada.

Cómo preparar la mezcla casera con vinagre, detergente y sal

Para hacer este limpiador casero se necesitan ingredientes simples y fáciles de conseguir.

Mezclar vinagre con detergente y sal: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: Archivo

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco.

2 cucharadas de detergente líquido.

1 cucharada de sal fina.

1 recipiente o bowl.

1 esponja o paño.

Paso a paso

Colocar la taza de vinagre blanco dentro de un recipiente.

Agregar las dos cucharadas de detergente líquido.

Incorporar la cucharada de sal fina lentamente.

Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.

Aplicar la preparación sobre la superficie sucia.

Dejar actuar entre 5 y 10 minutos.

Frotar con una esponja o cepillo suave.

Enjuagar con abundante agua.

En superficies con grasa muy adherida o suciedad acumulada, muchas personas recomiendan repetir el procedimiento para potenciar el efecto limpiador.

Por qué este truco casero se volvió tan popular en el hogar

Uno de los motivos por los que esta mezcla comenzó a viralizarse es porque permite limpiar usando ingredientes económicos y fáciles de conseguir.

Además, muchas personas buscan reducir el uso de productos químicos fuertes dentro del hogar y optan por alternativas más simples para la limpieza diaria.

Otro de los puntos destacados es que la preparación puede ayudar a ahorrar dinero, ya que evita comprar múltiples limpiadores específicos para distintas superficies.

Por eso, el vinagre con detergente y sal se convirtió en uno de los trucos de limpieza caseros más recomendados para remover grasa y suciedad de manera rápida y práctica.