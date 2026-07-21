El pequeño orificio ubicado en la base de muchos candados cumple funciones relacionadas con el mantenimiento del mecanismo interno. (Fuente: Montaje EC)

Los candados incorporan diferentes elementos que suelen pasar desapercibidos para la mayoría de las personas. Uno de ellos es el pequeño agujero ubicado en la parte inferior, presente en muchos modelos de acero utilizados en puertas, rejas, portones y cadenas.

Aunque a simple vista parece un detalle sin importancia, este orificio fue diseñado para cumplir funciones específicas relacionadas con el funcionamiento y la conservación del mecanismo interno del candado.

Conocer su utilidad permite realizar un mantenimiento adecuado y evitar problemas que, con el paso del tiempo, pueden dificultar la apertura o reducir la vida útil de la cerradura.

Una de las funciones del pequeño agujero de los candados

Una de las funciones principales de este orificio es permitir la salida del agua que puede ingresar al interior del candado cuando queda expuesto a la lluvia, la humedad o ambientes con mucha condensación.

Al facilitar el drenaje, evita que el agua permanezca dentro del mecanismo durante largos períodos, reduciendo así el riesgo de corrosión y oxidación de las piezas metálicas internas.

El pequeño orificio ubicado en la base de muchos candados cumple funciones relacionadas con el mantenimiento del mecanismo interno. Sasun Bughdaryan/Unsplash

También permite lubricar el mecanismo interno

El pequeño agujero también fue pensado para facilitar el mantenimiento del candado. A través de él es posible aplicar unas gotas de aceite o un lubricante específico para cerraduras sin necesidad de desmontar el dispositivo.

Esta tarea ayuda a mantener el mecanismo en buen estado, disminuye el desgaste de las piezas móviles y reduce las probabilidades de que la cerradura se atasque con el uso.

Por qué es recomendable realizar un mantenimiento periódico

Los candados que permanecen en exteriores suelen estar expuestos al polvo, la humedad y los cambios de temperatura, factores que pueden afectar su funcionamiento con el paso del tiempo.

Realizar una limpieza periódica y aplicar lubricante cuando sea necesario puede contribuir a que la llave gire con mayor suavidad y a prolongar la vida útil del mecanismo.

Qué no se debe hacer para evitar dañar un candado

Si un candado comienza a presentar dificultades para abrirse, no es recomendable forzar la llave ni utilizar herramientas que puedan deformar el mecanismo interno.

En estos casos, lo más conveniente es limpiar la cerradura, aplicar un lubricante adecuado a través del orificio inferior y comprobar nuevamente su funcionamiento antes de intentar otras soluciones.

Funciones del pequeño agujero de un candado

Este orificio cumple varias funciones que ayudan a conservar el mecanismo interno: