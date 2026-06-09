Mar del Plata: taxistas y remiseros se cruzaron a golpes con choferes de aplicaciones.

En esta noticia Así fueron los incidentes entre taxistas, remiseros y choferes de aplicación

Una pelea generalizada obligó este lunes a suspender una reunión en el Concejo Deliberante de Mar del Plata convocada para regular el funcionamiento del transporte de pasajeros. El encuentro terminó en medio de empujones, insultos y golpes de puño entre taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones.

El Concejo Deliberante había convocado a una reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, para intentar regular el funcionamiento de las aplicaciones que compiten con taxis y remises, pero la violencia desatada en el recinto entre los choferes obligó a suspender el encuentro.

Los incidentes se produjeron cerca de las 10 de este lunes, cuando la comisión llevaba unos 20 minutos de desarrollo, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas a través de los portales de noticias de ese distrito.

Así fueron los incidentes entre taxistas, remiseros y choferes de aplicación

Las deliberaciones apuntaban a establecer las modalidades permitidas para el funcionamiento de aplicaciones como Uber y Cabify, que volvieron a funcionar en los últimos meses pese a que una ordenanza dictada por la municipalidad local las prohibió.

La comisión resolvió otorgarles la palabra a representantes de los sectores involucrados y el primero en hacerlo fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas digitales.

🥊🚕 TERMINÓ A LOS GOLPES EL DEBATE ENTRE TAXISTAS Y CHOFERES DE APPS EN MAR DEL PLATA



Una reunión en el Concejo Deliberante de Mar del Plata que debía abordar la regulación de las aplicaciones de transporte terminó en un verdadero escándalo.



😱 En medio de la discusión entre… pic.twitter.com/46N0OAffZb — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) June 8, 2026

Choferes de taxi y de remises que se habían ubicado en un sector aledaño a las bancas de los ediles comenzaron a hostigar al orador, primero con gritos y luego con insultos que de inmediato pasaron a la vía de los golpes.

La violencia se desató luego de que Setzes afirmó que la actividad de las plataformas “no es ilegal”, ante lo cual taxistas y remiseros lo increparon a gritos recordándole que las aplicaciones se encuentran prohibidas por una ordenanza municipal.

“La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina”, alcanzó a continuar Setzes antes de ser silbado, abucheado e insultado desde la barra.

Segundos después, muchos choferes invadieron el centro del recinto y comenzaron los empujones y las agresiones verbales, que de inmediato pasaron a los golpes entre taxistas y remiseros, por un lado, y conductores de aplicaciones por el otro.

La violencia se extendió durante varios minutos y dejó de limitarse a la zona de las barras para trasladarse al sector donde se sitúan las bancas de los ediles, algunas de las cuales sufrieron parte de la violencia del momento, que quedó reflejada en la transmisión en vivo del Concejo Deliberante.