Tres delincuentes fueron detenidos tras cometer un golpe comando sobre la Ruta 3, en la provincia de Chubut durante un operativo que se inició tras el alerta por el robo a un camión de transporte de mercadería, secuencia en la que le dispararon al chofer y le robaron $43 millones.

La Policía de Chubut montó un mega operativo con drones térmicos y la División Canes que permitió atrapar a los sospechosos ocultos en un sumidero, secuestrar armas y recuperar la totalidad del botín.

El robo ocurrió en la ruta 3, a unos 70 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, en cercanías a Pampa Salamanca, donde transitaba un camión de la empresa Lácteos del Sur, conducido por R.E.S (23 años), quien iba acompañado por otro trabajador, cuando fueron interceptados por una camioneta blanca sin patentes.

Así fue el robo millonario en la Ruta 3

Del vehículo descendieron tres delincuentes encapuchados y vestidos de negro que, bajo amenaza con armas de fuego de grueso calibre, exigieron la recaudación. Ante una presunta resistencia, le efectuaron un disparo al joven en el abdomen.

“Para asegurar la huida, los delincuentes subieron al chofer herido a la parte trasera de la camioneta y emprendieron el escape hacia Comodoro Rivadavia, dejando en el lugar el camión Scania, el cual presentaba al menos cuatro impactos de bala en el parabrisas y la parrilla, denotando la extrema violencia del ataque”, destaca el parte policial.

La Policía de Chubut montó un mega operativo con drones térmicos y la División Canes (Fuente: Policía de Chubut). Policía de Chubut

El alerta a la policía llegó de varios conductores que circulaban por la ruta y vieron el violento accionar. Minutos más tarde, la camioneta de los delincuentes se detuvo a unos 700 metros del Puesto de Control Vehicular del Módulo Norte, donde abandonaron el vehículo frente al despliegue policial y escaparon a pie hacia el terreno abierto, despojándose de varias pertenencias en el camino.

El chofer herido de gravedad fue trasladado al hospital, mientras que desde la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia y la Jefatura de Policía diagramaron un cerrojo y un operativo de rastrillaje que incluyó el despliegue de drones con cámaras térmicas debido a la llegada de la noche.

Así recupero la Policía el botín millonario

En cercanías al rodado, la Policía halló 95 fajos de billetes que sumaban una cifra cercana a los $43 millones, además de municiones calibres 7.62 y 2.23, y un verdadero elemento de guerra: un fusil semiautomático WARS-10 (versión civil del AK-47/AKM) con su cargador.

“La pieza fundamental de la captura fue la División Canes que, guiados por el Cabo Leandro Ponce, el perro D’Artagnan tomó la impronta de olor de las ropas que los delincuentes habían tirado en el campo durante la huida. Tras un intenso seguimiento a través de la vegetación propia del lugar y la oscuridad, el can, luego de varios kilómetros de rastreo, llevó a los policías directo hacia un sumidero natural, causado por la erosión del agua”, destaca el escrito.

Allí ocultos, completamente cercados, se encontraban los tres sospechosos, quienes fueron detenidos de inmediato. Los aprehendidos fueron identificados como Gustavo Alfonso Durán (51), Emir Aaron Durán (28) y Uriel Xavier Durán (26). “Debido a la peligrosidad de la banda, en los traslados cooperaron grupos de élite como el GEOP e Infantería, distribuyendo a los detenidos en diferentes dependencias policiales de la ciudad (Comisarías Segunda, Tercera y Mosconi)”, indicaron.