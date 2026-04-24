La pizza de muzzarella al estilo calle Corrientes es un clásico porteño que nunca pasa de moda. Con una base esponjosa, abundante queso y una salsa bien equilibrada, esta receta representa una de las tradiciones gastronómicas más queridas. El reconocido chef Roberto Petersen reveló los secretos para lograr ese sabor inconfundible de la pizza porteña en casa y en muy simples pasos. Para lograr este tipo de pizza, el primer paso es trabajar una masa bien leudada y acomodada en el molde. A partir de ahí, comienza el armado con la salsa, que debe aplicarse con precisión para no saturar la base. En ese sentido, Petersen explica los secretos de la clásica pizza de muzzarella de calle Corrientes. Una vez levada la masa en el molde, le agregás 210 gramos de salsa de tomate cocida con una cuchara”. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la temperatura de los ingredientes. La salsa no debe estar caliente al momento de usarla, ya que puede afectar la textura de la masa. Sobre esto, el chef advierte: “Dicen los pizzeros que nunca hay que poner nada caliente arriba de la masa, por eso salsa bien fría, siempre, antes de empezar a trabajar”. Luego, la pizza pasa por una primera cocción que permite que la base tome estructura. Este paso es clave para lograr el equilibrio entre crocancia y suavidad. Tal como indica Petersen: “La precocinás al horno por unos 10 a 12 minutos, la sacás y le agregás 280 gramos de muzzarella y 15 gramos de reggianito rallado”. Finalmente, se completa la cocción con el queso y el toque final característico que lo hace único. En este paso, Roberto Petersen indica que la pizza “vuelve al horno, entre 6 y 8 minutos más, hasta que veas que el queso está derretido y dorado” y que “cuando sale, la condimentamos con orégano y un chorrito de aceite de oliva”. La salsa de tomate es uno de los pilares de esta receta y debe tener buen sabor, textura y consistencia. Lo ideal es cocinarla previamente y dejarla enfriar por completo antes de usarla, para respetar la técnica tradicional de las pizzerías. Además, una salsa bien hecha no debe ser ni demasiado líquida ni excesivamente espesa. El equilibrio es clave para que acompañe la masa sin arruinar su estructura. Ingredientes: Paso a paso: