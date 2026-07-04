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Este viernes, 3 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8561 (Escopeta).

 1°8561 11°9974 
 2348  12°3463
 3°4988  13°8429 
 5367  14°3251 
 8040  15°7407 
 6°0066  16°8313
 0441  17°5026 
 0498  18°5258 
 5303  19°3518 
 10°9851 20°0329 

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A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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