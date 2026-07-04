Este viernes, 3 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8561 (Escopeta).

1° 8561 11° 9974 2° 2348 12° 3463 3° 4988 13° 8429 4° 5367 14° 3251 5° 8040 15° 7407 6° 0066 16° 8313 7° 0441 17° 5026 8° 0498 18° 5258 9° 5303 19° 3518 10° 9851 20° 0329

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.