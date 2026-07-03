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Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0991 (Excusado).

 1°0991 11°8785 
 1134  12°0500
 3°4736  13°4289 
 6393  14°2005 
 7049  15°2906 
 6°0297  16°3371
 9493  17°7515 
 3448  18°9236 
 0554  19°0363 
 10°7467 20°8849 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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