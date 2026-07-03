Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5576 (Las Llamas).

1° 5576 11° 0340 2° 2878 12° 8396 3° 8554 13° 6464 4° 8382 14° 4358 5° 6867 15° 3228 6° 0584 16° 7145 7° 3258 17° 4607 8° 3063 18° 4829 9° 1368 19° 9805 10° 8593 20° 0435

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.