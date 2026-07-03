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Durante este viernes, 3 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5576 (Las Llamas).

 1°5576 11°0340 
 2878  12°8396
 3°8554  13°6464 
 8382  14°4358 
 6867  15°3228 
 6°0584  16°7145
 3258  17°4607 
 3063  18°4829 
 1368  19°9805 
 10°8593 20°0435 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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