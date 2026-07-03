Este viernes, 3 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3332.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,62%.

La cotización del Dólar mostró una evolución bajista: en la última semana fue de -3.43% y en el último año de -14.16%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró volatilidad con alternancia de subas y bajas, pero predominó la caída, cerrando con tres jornadas consecutivas a la baja y sin días estables.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.21%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras tres días consecutivos de crecimiento. Este aumento sugiere un creciente optimismo en el mercado cambia monedas.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarán 333247.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 666494.00 pesos y 500 dólares costarán 1666235.00 pesos.