En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 2 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1693 (Enamorado).

 1°1693 11°5361 
 4746  12°3404
 3°3737  13°2208 
 0005  14°2414 
 5724  15°3909 
 6°8356  16°3239
 8754  17°2478 
 5573  18°1214 
 3912  19°9035 
 10°0358 20°2775 

Te puede interesar

Orgullo latinoamericano | Inauguran el tren bala más rápido de la región: alcanzará los 350 km/h y reemplazará a los aviones para siempre

Te puede interesar

Despedida a la deuda con tarjeta: en qué instante pierde vigencia y ya no podrán exigir el pago

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Cristóbal Colón nos timó a todos: su llegada a América no fue en tres embarcaciones como se pensaba

Te puede interesar

Se finaliza la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos desde julio 2026