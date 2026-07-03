Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 2 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1693 (Enamorado).

1° 1693 11° 5361 2° 4746 12° 3404 3° 3737 13° 2208 4° 0005 14° 2414 5° 5724 15° 3909 6° 8356 16° 3239 7° 8754 17° 2478 8° 5573 18° 1214 9° 3912 19° 9035 10° 0358 20° 2775

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.