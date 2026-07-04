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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 3 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7692 - El Médico

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

 1°7692 11°0494
 4294  12°2887
 3°4551 13°6928 
 6451  14°8271 
 6638  15°9197 
 6°3200  16°9756
 9375  17°7280 
 4966  18°2049 
 2870  19°0329 
 10°9776 20°4636 

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Soñar con El Médico sugiere necesidad de sanación, guía o revisión de tu vida, especialmente en lo emocional.

También puede indicar que evitas un problema; si te calma, hay apoyo y claridad, si inquieta, refleja ansiedad o dudas pendientes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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