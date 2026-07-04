Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 3 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.
En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7692 - El Médico
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio
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|0494
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|6928
|4°
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|8271
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|9197
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|3200
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|9756
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|9375
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|7280
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|4966
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|2049
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|2870
|19°
|0329
|10°
|9776
|20°
|4636
¿Qué significa soñar con el médico?
Soñar con El Médico sugiere necesidad de sanación, guía o revisión de tu vida, especialmente en lo emocional.
También puede indicar que evitas un problema; si te calma, hay apoyo y claridad, si inquieta, refleja ansiedad o dudas pendientes.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.