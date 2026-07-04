Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 3 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 3 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7692 - El Médico

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 3 de julio

1° 7692 11° 0494 2° 4294 12° 2887 3° 4551 13° 6928 4° 6451 14° 8271 5° 6638 15° 9197 6° 3200 16° 9756 7° 9375 17° 7280 8° 4966 18° 2049 9° 2870 19° 0329 10° 9776 20° 4636

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico sugiere necesidad de sanación, guía o revisión de tu vida, especialmente en lo emocional.

También puede indicar que evitas un problema; si te calma, hay apoyo y claridad, si inquieta, refleja ansiedad o dudas pendientes.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.