Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 11 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4829 (San Pedro).

1° 4829 11° 7402 2° 3626 12° 3247 3° 8056 13° 6218 4° 2200 14° 8190 5° 4290 15° 2016 6° 6993 16° 6797 7° 1541 17° 8440 8° 2904 18° 8529 9° 8093 19° 3034 10° 8290 20° 1484

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.