En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 11 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4829 (San Pedro).

 1°4829 11°7402 
 3626  12°3247
 3°8056  13°6218 
 2200  14°8190 
 4290  15°2016 
 6°6993  16°6797
 1541  17°8440 
 2904  18°8529 
 8093  19°3034 
 10°8290 20°1484 

Te puede interesar

Así es el caza más avanzado fabricado en América Latina: supera la velocidad del sonido, se construyó en este país y es un orgullo nacional

Te puede interesar

Mezclar detergente con bicarbonato de sodio y azúcar: para qué se utiliza y por qué lo sugieren

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Oficial: Estados Unidos impide el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no hayan completado este trámite

Te puede interesar

Rociar vinagre en el patio de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto