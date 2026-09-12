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Este viernes, 11 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0460 - La Virgen

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

 1°0460 11°6625
 7985  12°5405
 3°2768 13°0128 
 2898  14°4613 
 2323  15°6640 
 6°4764  16°0956
 9363  17°1787 
 1838  18°3293 
 7808  19°2174 
 10°8687 20°9130 

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¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual en momentos de duda.

También puede indicar necesidad de perdón o esperanza de un nuevo comienzo, invitando a la fe y la calma.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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