Este viernes, 11 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0460 - La Virgen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

1° 0460 11° 6625 2° 7985 12° 5405 3° 2768 13° 0128 4° 2898 14° 4613 5° 2323 15° 6640 6° 4764 16° 0956 7° 9363 17° 1787 8° 1838 18° 3293 9° 7808 19° 2174 10° 8687 20° 9130

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual en momentos de duda.

También puede indicar necesidad de perdón o esperanza de un nuevo comienzo, invitando a la fe y la calma.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.