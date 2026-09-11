Cada vez son más los hogares que se acogen a las tendencias de las alternativas naturales como soluciones para el hogar, prescindiendo de los productos químicos.

La combinación de detergente, bicarbonato de sodio y azúcar se ha convertido en la preferida de los entusiastas de la limpieza, pues resulta indispensable para higienizar y mantener las superficies impecables.

Combinar detergente con bicarbonato de sodio y azúcar: para qué es útil y por qué lo aconsejan (foto: archivo)

Para qué sirve la combinación de bicarbonato y azúcar

El detergente contiene tensioactivos que disuelven la grasa y eliminan la suciedad de la superficie, permitiendo que el agua elimine con facilidad todos los microorganismos.

En la misma línea, el bicarbonato actúa como un potente desengrasante y neutralizador de olores, características esenciales que lo convierten en un recurso excelente para la higiene.

El azúcar ofrece un efecto abrasivo leve al frotar y remover la suciedad, sin impactar ni afectar las superficies.

Sus aplicaciones principales incluyen la limpieza de mesadas, bajos mesadas, ollas, sartenes y azulejos. Además, puede usarse en el baño por su efecto higienizante.

Esta combinación se presenta como el sustituto óptimo para productos químicos, tendencia que un número creciente de personas adopta para evitar la lavandina en áreas que entran en contacto con alimentos.

Preparación de un limpiador natural con detergente, bicarbonato y azúcar

Para esta preparación es necesario reunir 2 cucharadas de detergente líquido, 1 de bicarbonato de sodio y 1 de azúcar. A continuación, se deben seguir las instrucciones que se detallan a continuación:

En un recipiente, colocar los tres ingredientes

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea

Si la mezcla resulta demasiado líquida, añadir más bicarbonato.

Si es excesivamente sólida, incorporar unas gotas de agua.

Precauciones para la mezcla en superficies sensibles

Para lograr un uso adecuado de la mezcla, es fundamental tener precaución al aplicarla en superficies sensibles, tales como madera sin tratar o mármol pulido. Se aconseja realizar una prueba en una pequeña área antes de proceder a su aplicación.

Este enfoque garantiza la prevención de daños y asegura la efectividad del método en cuestión.

Alternativas naturales para limpiar y desinfectar el hogar

Cada vez más personas utilizan alternativas naturales no solo para la limpieza del hogar, sino también para desinfectar. Expertos señalan que el uso de aceites esenciales como el de árbol de té o eucalipto potencia la efectividad de la mezcla mencionada.

Estas adiciones brindan un aroma agradable y propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener ambientes saludables.Además, el interés por métodos sostenibles en la limpieza refleja un cambio en los hábitos de consumo.

Cada vez son más las personas que optan por reducir el uso de plásticos y elegir ingredientes amigables con el medio ambiente. Este movimiento no solo promueve la salud del hogar, sino también el bienestar del planeta.