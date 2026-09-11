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Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, una fecha elegida por coincidir con el nacimiento de Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate. La conmemoración invita a hablar de uno de los sabores más elegidos del mundo, pero también a observar cómo están cambiando los pequeños rituales que construimos a su alrededor.

En la Argentina, el consumo de chocolate se está reconfigurando. El consumidor ya no busca solamente algo rico o una gratificación inmediata: espera una experiencia que justifique su elección. Nuevas texturas, sabores más intensos, rellenos generosos y combinaciones diferentes elevan la vara tanto para las tabletas como para los productos bañados, universo que incluye alfajores y obleas.

El alfajor es quizás la expresión más clara de esta transformación. Representa el 54% del mercado de chocolates y constituye uno de los segmentos más dinámicos dentro de los snacks dulces. En 2025 creció 3,6% en volumen y durante el primer semestre de 2026 se mantuvo en terreno positivo. Su fortaleza no responde únicamente a su lugar en la identidad cultural argentina: también se explica por su capacidad para renovarse.

En los últimos dos años, el ingreso de nuevos actores, el crecimiento de marcas artesanales y regionales y la innovación permanente ampliaron la oferta. Hoy conviven alfajores simples y triples, diferentes rellenos y coberturas, recetas clásicas reinterpretadas y alternativas que proponen una experiencia más intensa. En ese contexto, las opciones premium ganan terreno porque el consumidor se muestra dispuesto a elegir un producto con un diferencial tangible, incluso cuando administra sus gastos con mayor cuidado.

Fuente: Shutterstock

Esa combinación de accesibilidad, indulgencia e innovación convierte al alfajor en un pequeño lujo cotidiano. Su consumo promedio alcanza seis veces por mes y entre los jóvenes de 18 a 34 años puede llegar a siete. Aunque el kiosco continúa siendo el territorio natural de la compra individual, casi la mitad del consumo ocurre dentro del hogar. Tampoco se limita a la merienda: acompaña distintos momentos del día y encuentra, incluso después de la cena, una ocasión cada vez más relevante.

Las tabletas, por su parte, consolidan el disfrute dentro de casa: el 85% de sus ocasiones de consumo sucede en el hogar y la mitad se concentra durante la noche. Pero esa ocasión, históricamente liderada por las tabletas, hoy también recibe el impulso de alfajores y obleas con propuestas premium, nuevas combinaciones e incrustaciones. Esta convivencia reconfigura el mix y eleva la competencia por el momento de disfrute nocturno. A la vez, las tabletas alcanzaron su mayor nivel reciente de penetración en hogares, seis puntos por encima del mismo período del año anterior, y los hogares compradores regresan a ellas, en promedio, una vez por trimestre.

Para quienes trabajamos construyendo marcas, este nuevo escenario plantea un desafío concreto: innovar sin perder la familiaridad y la confianza que los consumidores valoran. La novedad necesita ser relevante; debe partir de una comprensión profunda de las ocasiones de consumo y traducirse en una experiencia reconocible, pero suficientemente diferente como para despertar curiosidad.

En Mondelēz respondemos a esa transformación apoyándonos en marcas con una relación histórica con los argentinos. Durante 2026 presentamos cinco novedades en alfajores. Milka Super Dulce de Leche, en sus versiones con chocolate con leche y chocolate blanco, llegó con una propuesta de mayor tamaño, mucho relleno y el más rico baño de chocolate Milka, alineada con la búsqueda de experiencias más intensas. A la vez, renovamos el portafolio de Shot con TriShot Blanco y una nueva mousse de maní más cremosa en TriShot Leche, y sumamos Terrabusi Triple Blanco frente al creciente interés por este tipo de cobertura.

Detrás de estos lanzamientos existe una misma convicción: en una categoría tan dinámica, la innovación no consiste en ofrecer novedad por sí sola, sino en interpretar qué hace que un momento de disfrute valga más para el consumidor. El chocolate conserva su dimensión emocional, pero sus códigos evolucionan. Escuchar esa evolución y convertirla en propuestas concretas es lo que permite que marcas queridas sigan formando parte de los rituales cotidianos de los argentinos.

Datos destacados

• El 46% de las ocasiones de consumo de chocolate responde a la búsqueda de darse un gusto; el 36%, a disfrutar algo dulce después de una comida; y el 29%, a comer algo por la noche.

• Los alfajores representan el 54% del mercado de chocolates y seis de cada diez hogares argentinos los consumen.

• Los jóvenes de 18 a 34 años concentran el 35% del volumen de alfajores.

• El 85% del consumo de tabletas ocurre dentro del hogar y el 50% de las ocasiones se concentra durante la noche.

• El mercado de chocolates creció 1,1% en el acumulado de 2026 frente al mismo período del año anterior.