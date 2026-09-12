El pasaporte estadounidense constituye un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que pretenden realizar viajes internacionales, ya que se encuentra en la lista de requisitos obligatorios para llevar a cabo este tipo de planes.

En este contexto, mantener actualizada su vigencia resulta crucial para prevenir problemas con las aerolíneas al ingresar o salir del país, dado que intentar viajar con un pasaporte vencido no solo es ilegal en Estados Unidos, sino que puede ocasionar graves problemas con las aerolíneas, lo que podría llevar incluso a la prohibición del viaje hasta que se cumpla con los requisitos establecidos.

Ya es oficial: Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a todas las personas que tengan estos ejemplares

Por qué omitir este trámite podría generar dificultades para entrar o salir de Estados Unidos

El pasaporte estadounidense tiene una vigencia total de 10 años para adultos y de 5 años en menores de 16. Una vez que se supere este plazo, el documento quedará vencido y perderá toda su validez para viajar.

Además de dificultades con las autoridades federales, las aerolíneas exigirán un pasaporte válido para habilitar el vuelo, por lo que la renovación oportuna resulta fundamental para evitar cualquier contratiempo.

En la práctica, ninguna persona podrá ingresar ni salir del país sin contratiempos con un pasaporte expirado, ya que su amparo internacional se encuentra caducado.

Lo que debes saber sobre viajar con un pasaporte vencido

Si bien Estados Unidos, en términos generales, no puede denegar el ingreso al país a un ciudadano únicamente debido a que su pasaporte esté vencido, tratar de viajar en tales condiciones contraviene la legislación vigente. Por lo tanto, se podrían enfrentar grandes demoras o procedimientos migratorios complejos.

Por su parte, las distintas aerolíneas sí tienen la autoridad para prohibir el embarque al avión si el viajero no posee un pasaporte completamente válido.

Qué dice la ley sobre el control de viajes en Estados Unidos

De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como norma federal que

Salvo que el Presidente disponga lo contrario y sujeto a las limitaciones y excepciones que este pueda autorizar y establecer, se considerará ilegal que cualquier ciudadano de los Estados Unidos salga del país, entre en él o intente hacerlo, a menos que cuente con un pasaporte estadounidense válido.

En ese contexto, en abril de 2026 se expiran todos los pasaportes de adultos emitidos antes de abril de 2016 y todos los de menores emitidos antes de abril de 2021.

Aumento en la demanda de pasaportes retrasa su procesamiento

Un aspecto crucial que deben tomar en cuenta aquellos que realicen un viaje al extranjero es que, aunque Estados Unidos proporciona tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte, únicamente la libreta pasaporte posee validez para llevar a cabo vuelos internacionales. Por otro lado, la tarjeta se acepta como comprobante de identidad y para determinados desplazamientos terrestres o marítimos hacia territorios colindantes.

La planificación adecuada del viaje se encuentra relacionada con la validez de la documentación que se requiera en función del destino, lo que asegurará un desplazamiento fluido y sin contratiempos. Este elemento se vuelve imperativo en el contexto de viajes que involucran el cruce de fronteras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que la demanda de renovación de pasaportes ha aumentado en las últimas semanas, lo que podría causar retrasos en el procesamiento.

Los ciudadanos y residentes permanentes deben planificar con anticipación y verificar el estado de su pasaporte antes de hacer cualquier viaje, ya que el tiempo de espera puede extenderse significativamente debido a la alta demanda.

Por otro lado, los viajeros internacionales que se encuentren en situaciones complicadas con su documentación pueden acudir a las oficinas de emergencias del Departamento de Estado, donde recibirán asistencia.

Sin embargo, es fundamental contar con un pasaporte válido para evitar inconvenientes, ya que las autoridades de inmigración seguirán aplicando estrictos controles en los aeropuertos.