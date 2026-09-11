Fabricar un avión de combate moderno dentro de sus propias fronteras es una capacidad reservada a un grupo selecto de países. Meses atrás, Brasil realizó un avance histórico al presentar el primer caza supersónico desarrollado en América Latina, un logro que el Gobierno ha calificado como “inédito” para la región.

El protagonista es el F-39E Gripen, cuya fabricación tuvo lugar en las instalaciones de Embraer en Gavião Peixoto, São Paulo. El desarrollo integra un acuerdo entre la empresa brasileña, la firma sueca Saab y la Fuerza Aérea Brasileña.

Si bien la presentación oficial se llevó a cabo a fines de marzo de 2026, durante un acto presidido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, continúa generando repercusiones en la actualidad.

Como parte de la ceremonia, el mandatario roció champán sobre el fuselaje del avión antes de acompañarlo en un sobrevuelo por la región.

Qué puede hacer el Gripen

El modelo presentado es la versión monoplaza del caza sueco adaptada a la Fuerza Aérea Brasileña. Superar la velocidad del sonido lo sitúa en una categoría distinta a la de un avión convencional.

El F-39E Gripen fue desarrollado por la empresa sueca Saab y ensamblado localmente en colaboración con Embraer. Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Saab lo describe como un aparato multirol, capaz de llevar a cabo defensa aérea, reconocimiento y ataque, sin limitarse a una única misión.

Las cifras ayudan a entender su magnitud. El Gripen E mide 15,2 metros de largo, con una envergadura de 8,6 metros y un peso máximo al despegue de 16.500 kilos.

Cuenta con diez puntos de anclaje para armamento, depósitos externos o equipos de misión y permite repostar combustible en vuelo, una función que amplía su alcance.

Impacto del proyecto en tecnología y empleo en Brasil

Más allá del equipamiento, el programa tiene como objetivo la integración de conocimiento tecnológico. La Fuerza Aérea Brasileña indicó que el proyecto ha formado a aproximadamente 350 ingenieros en Suecia, generando más de 12.000 empleos de manera directa e indirecta, gracias a la colaboración de instituciones y empresas locales.

“Este proyecto permite consolidar nuestro poder de disuasión, incrementando nuestra capacidad para garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional”, manifestó durante el evento el ministro de Defensa, José Múcio.

El propio Lula lo describió en redes sociales como un momento “muy simbólico, demostrando un país que confía en sí mismo, invierte en tecnología y reafirma su soberanía”.

La fabricación local del Gripen forma parte de un plan de modernización militar que contempla una inversión de 5.000 millones de dólares hasta 2027. Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Impacto y avances en la industria militar del país

El salto no transforma al país en una superpotencia militar de inmediato. Estados Unidos, China, Rusia y Francia poseen industrias de defensa mucho más desarrolladas y con décadas de ventaja. No obstante, el avance sí altera el equilibrio regional.

La propia Saab sostiene que el país se encuentra dentro del grupo reducido de naciones capaces de fabricar cazas avanzados y será el único fuera de Suecia con producción del Gripen. Este programa se integra en una modernización militar más extensa, que abarca el avión de transporte KC-390 y el programa de submarinos, un eje que el Gobierno estima en 53.000 millones de reales.

Gripen F-39E impulsa innovación y atrae inversión extranjera