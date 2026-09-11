Durante este viernes, 11 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3764 (Llanto).

1° 3764 11° 0506 2° 0770 12° 0424 3° 8949 13° 4186 4° 2715 14° 3663 5° 5373 15° 9950 6° 4676 16° 1922 7° 3859 17° 4896 8° 7585 18° 5257 9° 6646 19° 7524 10° 8269 20° 2937

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.