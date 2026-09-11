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Durante este viernes, 11 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3764 (Llanto).

 1°3764 11°0506 
 0770  12°0424
 3°8949  13°4186 
 2715  14°3663 
 5373  15°9950 
 6°4676  16°1922
 3859  17°4896 
 7585  18°5257 
 6646  19°7524 
 10°8269 20°2937 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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