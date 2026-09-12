La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 11 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3451 - Serrucho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 11 de septiembre

1° 3451 11° 8330 2° 4355 12° 0746 3° 1761 13° 8501 4° 0123 14° 0612 5° 6958 15° 4557 6° 7650 16° 0515 7° 7919 17° 2528 8° 0850 18° 0916 9° 4208 19° 4019 10° 5413 20° 9498

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con el Serrucho simboliza cortar con lo que estorba y tomar acciones prácticas para avanzar.

Un serrucho afilado sugiere eficacia y progreso; uno desafilado señala obstáculos, cansancio o falta de recursos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.