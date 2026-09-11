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Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2780 (La Bocha).

 1°2780 11°5327 
 4752  12°7405
 3°6792  13°9600 
 7172  14°3005 
 9521  15°1133 
 6°2836  16°4229
 4718  17°8448 
 5033  18°8358 
 8953  19°0028 
 10°5451 20°3098 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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