Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 10 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2780 (La Bocha).

1° 2780 11° 5327 2° 4752 12° 7405 3° 6792 13° 9600 4° 7172 14° 3005 5° 9521 15° 1133 6° 2836 16° 4229 7° 4718 17° 8448 8° 5033 18° 8358 9° 8953 19° 0028 10° 5451 20° 3098

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.