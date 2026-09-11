Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3078.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1%.

En el mercado del Dólar, la cotización registró una leve caída semanal de -1.64% y un descenso anual más pronunciado de -16.70%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Cuatro caídas consecutivas, un breve repunte a mitad de período y cinco descensos finales indican una tendencia claramente bajista del Dólar en los últimos diez días.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 5.85%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 13.56%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras varios días de incrementos. Esto sugiere que la demanda de la moneda está en ascenso, posiblemente impulsada por factores económicos favorables.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor unitario de 3078.48 pesos colombianos, es de 307,848.00 pesos; por 200 dólares es de 615,696.00 pesos y por 500 dólares es de 1,539,240.00 pesos.