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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 11 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1700 (Huevos).

 1°1700 11°0968 
 3816  12°4249
 3°3178  13°2374 
 9418  14°1955 
 2804  15°0210 
 6°5070  16°2623
 2556  17°7097 
 1924  18°0569 
 5964  19°0886 
 10°0471 20°6173 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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