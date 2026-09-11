La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 11 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 11 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1700 (Huevos).

1° 1700 11° 0968 2° 3816 12° 4249 3° 3178 13° 2374 4° 9418 14° 1955 5° 2804 15° 0210 6° 5070 16° 2623 7° 2556 17° 7097 8° 1924 18° 0569 9° 5964 19° 0886 10° 0471 20° 6173

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.